Karabüklüler fok balığı sandı! Nesli tükenen su samuruna araba çarptı

Karabük'te nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru karşıdan karşıya geçmeye çalışırken telefe oldu. Araç Çayı’ndan çıkan su samuru, yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada bir aracın çarpması sonucu öldü. Kaldırımda hareketsiz halde yatan hayvanı gören bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla görüntü alarak, "Bu farklı bir hayvan, fok sanırım. Bu hayvanın araştırılmasını istiyoruz." dedi.