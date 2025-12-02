Kış uykusuna yatmaya hazırlanan ayı ailesi böyle görüntülendi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Erzurum’un İspir ilçesi Yedigöller Mahallesi’nde yaşayan ve Dağların oğlu ismiyle bilinen profesyonel dağcı Bülent Erkan, Tüneller bölgesindeki mağarada kış uykusuna yatmayan ayı ailesini görüntüledi. Erkan'ın görüntülediği ayı ailesinden boz ayının kaşınma görüntüleri ise gülümsetti. Sırtını mağaranın duvarına sürterek kaşıyan boz ayı eliyle de karnını kaşıması kameraya anbean yansıdı. Sürünerek gittiği bölgede ayı ailesini çeken Bülent Erkan, doğal yaşamı görüntülemeye devam edeceğini söyledi.