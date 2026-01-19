Merdivende uyuyan kişinin telefonunu çaldı! Yankesici önce kameraya sonra polise yakalandı

Beyoğlu’nda bir yankesici, yabancı temsilciliğinin önündeki merdivenlerde uyuyan şahsın cep telefonunu çaldı. Ancak önce güvenlik kameralarına yakalanan hırsız ardından da polise yakalandı.

İstiklal Caddesi’nde sabah saat 04.00 sularında yabancı bir misyon temsilciliğinin girişindeki merdivenlerde uyuyan bir vatandaşın cep telefonu çalındı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda şüphelinin uyuyan kişinin yanına gelerek cep telefonunu çaldığı tespit edildi. Konuyla ilgili inceleme başlatan Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kimlik bilgileri Ö.F.A. olarak tespit edilen yankesiciyi takibe alarak çalıntı telefon ile birlikte gözaltına aldı.

