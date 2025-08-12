Pendik'te yangın paniği! 3 katlı binanın çatısı alev aldı

İstanbul'un Pendik ilçesinde gece saatlerinde yangın paniği yaşandı. 3 katlı bir binanın çatısından alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının alt katlara sıçramaması için yoğun çaba gösteren ekipler, yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından alevleri söndürdü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, yaşanan panik anları kameraya yansıdı.