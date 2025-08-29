Restoranda dehşet saçtı! Korku dolu anlar kamerada

İzmir'in Buca ilçesinde 25 Ağustos akşamı saat 01.30 sıralarında, Vali Rahmi Bey Mahallesi Menderes Caddesi'nde bir restoranda meydana gelen olayda, restorana müşteri olarak gelen Emirhan Kaya (20) ile işletme sahibi Yılmaz E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştü ve olay sokağa taştı. Kavgada işletme sahibi Yılmaz E., yanındaki tabancayla Kaya'ya ardı ardına ateş etti. Sırtından, kalçasından ve ayağından yaralanan Kaya, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emirhan Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından şüpheli Yılmaz E., polis tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yılmaz E., A.B. ve O.B. tutuklanırken, H.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.