Sağanak yağış etkisinde kalan ev ve araziler sular altında kaldı! O anlar kamerada

Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde sağanak etkili oldu, yazlık evleri ve tarım arazilerini su bastı. Sağanak, yolları göle çevirirken, hayatı olumsuz etkiledi. Burhaniye'de dünden beri düşen sağanak, zaman zaman etkisini artırırken, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanaktan en çok etkilenen yer, Ali Çetinkaya Mahallesi oldu. Mahalledeki Orjan ve Haberkent sitelerinin çevresindeki yazlık evleri su bastı. İlçe genelinde tarım arazileri suyla doldu.