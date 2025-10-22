Serin suların galibi fok balığı oldu! Ahtapotu birkaç hamlede yedi

Ege'nin turizm kenti Çeşme'de tatil sezonu bitince sahillerde Akdeniz fokları daha sık görülmeye başladı. Bugün öğleden sonra Çeşme sahilde bir Akdeniz fokunun bir ahtapot yakaladığı an kıyıdaki vatandaşların dikkatinden kaçmadı. İri cüssesiyle ahtapotu suya vurup çıkaran, dakikalarca mücadele veren fokun ilginç avı cep telefonları tarafından görüntülendi. Fok, ahtapotu etkisiz hale getirdikten sonra afiyetle mideye indirdi. Bir süre sonra da uzaklaşarak gözden kayboldu.