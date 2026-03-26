Şeytanın aklına gelmez! Bakın sakladığı uyuşturucu neresinden çıktı

Kayseri’de asayiş uygulaması yapan Motosikletli Polis Timleri, şüphe üzerine durdurdukları 39 yaşındaki M.Ç. isimli şahsın üzerinde yaptıkları ilk aramada bir şey bulamayınca, sergilediği tedirgin hareketler üzerine incelemeyi derinleştirdi. Adeta "şeytanın aklına gelmeyecek" bir yönteme başvuran şüpheli, Kayseri Devlet Hastanesi’nde yapılan detaylı tıbbi muayene sonucunda yakayı ele verdi. Doktorların dikkati sayesinde zehir tacirinin uyuşturucu maddeyi kulak iç kanallarının derinliklerine iki parça halinde gizlediği ortaya çıktı. Toplamda 0,25 gram uyuşturucu maddeyi kulak içine saklayarak polisin dikkatinden kaçabileceğini sanan zanlı, çıkarıldığı muayene odasından kelepçeyle emniyete götürüldü.

Özetle