Tek torun olmanın faydaları! Babaannesinin hediyeleri ağızları açık bıraktırdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde dünya evine giren genç çifte damadın babaannesinin hediyeleri ağızları açık bıraktırdı. Yakın zamanda babasını kaybeden damat Hüseyin Arslan'ın babaannesi Emine Arslan takı töreninde tek torununa bir ev ve son model otomobil anahtarının yanı sıra İncekum'da bir adet arsa taktı. Ev ve araç anahtarını babaanne Emine Arslan ile birlikte Hüseyin Arslan'a takan damadın kuzeni Fuat Sönmez, "Damadın babaannesi Emine Arslandan merkezde bir adet daire ve son model bir otomobil, tapusu yanımızda yok ama bir adette İncekum'da arsa, bir tane torunu zaten" diyerek taktı. Davetlilerin alkışları arasında hediyelerini takan babaanne Emine Arslan'a torunu Hüseyin Arslan ve eşi Sude Arslan elini öperek teşekkür etti.