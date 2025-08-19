Tekirdağ'da gölette oksijen azalması nedeniyle balık ölümleri yaşandı!

Büyükkarakarlı Göleti'nde sıcaklıkların artması ve yeterli yağışın olmaması nedeniyle su seviyesi ciddi oranda düştü. Su seviyesindeki azalmaya bağlı olarak, gölette çözünmüş oksijen miktarının da kritik seviyenin altına indiği belirtildi. Bu durum, gölette yaşayan çok sayıda balığın telef olmasına yol açtı.

Durumu fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, gölet suyundan numune alarak laboratuvar incelemeleri başlattı.