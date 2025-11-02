Verilmiş sadakası varmış! Faciadan kıl payı kurtuldu

Bursa'da el freni çekilmeyen minibüs dehşet saçtı. Park halindeki minibüs freni boşalınca ana caddeye indi. Akan trafikte araç sürücüleri zor anlar yaşarken faciadan kıl payı kurtuldular. İlk anda yola çıktığı sanılan minibüsün metro duvarına doğru yan dönmesiyle içerisinde sürücü olmadığı görüldü. Seyrek seyreden trafikte yavaş yavaş en sol şeride doğru ilerleyen minibüsün sol şeritten gelen bir kamyonete çarpmasına ramak kaldı. Saniye saniye araç kamerasına yansıyan görüntülerde araç sahibi direksiyona geçerek arabayı kontrol altına aldı.