Yol verme kavgasında kadınlar birbirine girdi

Esenyurt Hürriyet Mahallesi’nde aracıyla seyir halindeki bir kadın aracıyla sokaktan çıkarken, farklı bir araç da sokağa girmek istedi. Ters yön olduğunu belirten ve sürücünün yol vermesini isteyen kadın, karşıdaki sürücüye yol vermezken, trafik uzun süre kitlendi. Bunun üzerine araçtan inen kadın aracında bekleyen sürücünün yanına gelince başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkeli kadın araca vurmaya başlarken, araçtan inmeye çalışan kadın sürücü saldırıya uğradı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.