Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı! O anlar kamerada
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Aşıklar Sokak ile Nezih Sokak kesişiminde meydana gelen kazada, M.D. idaresindeki otomobil, iki sokağın birleştiği kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan U.A.T.'ye çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı U.A.T'yi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın görüntüleri güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.