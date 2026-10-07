Dünyanın en iyi sandviçleri belli oldu: Zirveye Türk lezzeti damga vurdu

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İstanbul
Dünyanın en iyi sandviçleri prestijli gastronomi platformu TasteAtlas tarafından açıklandı. Dünyanın farklı bölgelerinden pek çok lezzetin değerlendirildiği listenin zirvesine ise Türkiye’de sevilerek tüketilen bir lezzet damga vurdu.
TasteAtlas yine çok konuşulacak bir listeyi kamuoyu ile paylaştı. Dünyanın en iyi sandviçlerini sıralayan platform ABD’den İtalya’ya, Lübnan’dan Portekiz’e kadar farklı ülkelerin lezzetlerini değerlendirdi. Türk mutfağı pek çok alanda olduğu gibi sandviçte de ne kadar güçlü bir altyapıya sahip olduğunu ortaya koydu. İşte
20. Prego, Portekiz
19. Mozzarella in carozza, İtalya
18. Tost Skagen, İsveç
17. Sánguche de milanesa, Arjantin
16. Hot Chicken Sandwich, ABD
15. Jibarito, Porto Riko
14. Butifarra, Peru
13. Montreal smoked meat, Kanada
12. Pan con chicharrón, Peru
11. Panino con la porchetta (Porchetta sandwich), İtalya
10. Sandwich de lomo, Arjantin
9. Texas Brisket Sandwich, ABD
8. Bánh mì thịt (Meat and Cold Cuts Bánh Mì), Vietnam
7. Panino col polpo, İtalya
6. Arepa reina pepiada, Venezuela
5. Shawarma, Lübnan
4. Maine-style Lobster Roll, ABD
3. Bánh mì, Vietnam
2. Bánh mì heo quay (Roasted Pork Belly Bánh Mì), Vietnam
1. TOMBİK DÖNER, TÜRKİYE