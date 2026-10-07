Dünyanın en iyi sandviçleri belli oldu: Zirveye Türk lezzeti damga vurdu

TasteAtlas yine çok konuşulacak bir listeyi kamuoyu ile paylaştı. Dünyanın en iyi sandviçlerini sıralayan platform ABD’den İtalya’ya, Lübnan’dan Portekiz’e kadar farklı ülkelerin lezzetlerini değerlendirdi. Türk mutfağı pek çok alanda olduğu gibi sandviçte de ne kadar güçlü bir altyapıya sahip olduğunu ortaya koydu. İşte