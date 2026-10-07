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Dünyanın en iyi sandviçleri belli oldu: Zirveye Türk lezzeti damga vurdu

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 15:32
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 15:55
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Dünyanın en iyi sandviçleri belli oldu: Zirveye Türk lezzeti damga vurdu

Dünyanın en iyi sandviçleri prestijli gastronomi platformu TasteAtlas tarafından açıklandı. Dünyanın farklı bölgelerinden pek çok lezzetin değerlendirildiği listenin zirvesine ise Türkiye’de sevilerek tüketilen bir lezzet damga vurdu.

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Dünyanın en iyi sandviçleri belli oldu: Zirveye Türk lezzeti damga vurdu

TasteAtlas yine çok konuşulacak bir listeyi kamuoyu ile paylaştı. Dünyanın en iyi sandviçlerini sıralayan platform ABD’den İtalya’ya, Lübnan’dan Portekiz’e kadar farklı ülkelerin lezzetlerini değerlendirdi. Türk mutfağı pek çok alanda olduğu gibi sandviçte de ne kadar güçlü bir altyapıya sahip olduğunu ortaya koydu. İşte

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Dünyanın en iyi sandviçleri belli oldu: Zirveye Türk lezzeti damga vurdu

20. Prego, Portekiz

19. Mozzarella in carozza, İtalya

18. Tost Skagen, İsveç

17. Sánguche de milanesa, Arjantin

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Dünyanın en iyi sandviçleri belli oldu: Zirveye Türk lezzeti damga vurdu

16. Hot Chicken Sandwich, ABD

15. Jibarito, Porto Riko

14. Butifarra, Peru

13. Montreal smoked meat, Kanada

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Dünyanın en iyi sandviçleri belli oldu: Zirveye Türk lezzeti damga vurdu

12. Pan con chicharrón, Peru

11. Panino con la porchetta (Porchetta sandwich), İtalya

10. Sandwich de lomo, Arjantin

9. Texas Brisket Sandwich, ABD

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Dünyanın en iyi sandviçleri belli oldu: Zirveye Türk lezzeti damga vurdu

8. Bánh mì thịt (Meat and Cold Cuts Bánh Mì), Vietnam

7. Panino col polpo, İtalya

6. Arepa reina pepiada, Venezuela

5. Shawarma, Lübnan

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Dünyanın en iyi sandviçleri belli oldu: Zirveye Türk lezzeti damga vurdu

4. Maine-style Lobster Roll, ABD

3. Bánh mì, Vietnam

2. Bánh mì heo quay (Roasted Pork Belly Bánh Mì), Vietnam

1. TOMBİK DÖNER, TÜRKİYE

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