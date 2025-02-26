Ev arkadaşını bıçaklayarak öldürmüştü! Korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde ev arkadaşı olan Tolga Taşkınel ve Süleyman Ege Sevil arasında çıkan tartışma sonucu Taşkınel bıçaklanarak öldürülmüştü. Korkunç olayın detayları ortaya çıktı. Katil Süleyman Ege Sevil o anları "Arkamdan saldırdı. Beni boyun kilidine aldı. Kurtulmak için salonda duran bıçağı aldım ve salladım" ifadeleriyle anlattı.

Antalya'da iki ev arkadaşı arasında başlayan tartışma cinayetle bitmişti. Ev arkadaşını bıçakla öldüren sanık Süleyman Ege Sevil'in yargılanmasına başlandı. Sevil cinayetin nedenini tek tek anlattı. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Süleyman Ege Sevil (28), müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Sevil, ailesiyle problemleri olan maktulün bir süredir evlerinde kaldığını söyledi.

"KURTULMAK İÇİN SALONDA DURAN BIÇAĞI ALDIM VE SALLADIM"

Olay günü Zeytinköy bölgesine gittiklerini ve maktulün burada uyuşturucu madde aldığını öne süren sanık, şöyle konuştu: "Maktul Tolga Taşkınel'in uyuşturucu bağımlısı olduğunu biliyordum. Hatta evde kullanmaması gerektiğini söyledim. Akşam evdeki odamda uyurken, Tolga'nın odama girdiğini fark ettim. Cüzdanımdan para aldı. Sonra tartışmaya başladık. Aldığı 4 bin liramı geri aldım. Sonra tam arkamı dönüp gidecekken arkamdan saldırdı. Beni boyun kilidine aldı. Sonra kurtulmak için salonda duran bıçağı aldım ve salladım. Yaralandığını görünce diğer ev arkadaşım Hüseyin Emre Ç. kaçtı. Polis ve ambulansı çağırdım. Yarasına tampon yaptım. Fakat ölüm gerçekleşmişti. Çok pişmanım, Tolga'yı öldürmek istememiştim."

"TOLGA BAŞLANGIÇTA KORİDORUN ORTASINA DÜŞTÜ"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Hüseyin Emre Ç. olaydan bir gün önce sanığın kendisine maktul ile B.K. isimli kız yüzünden tartıştıklarını söylediğini iddia etti.

Ertesi gün saat 23.00 sıralarında sanıkla Zeytinköy'e giderek uyuşturucu madde aldıklarını, sanığın maktul için de uyuşturucu aldığını öne süren Hüseyin Emre Ç.

"Maddeyi kullanır kullanmaz uyudum. Arbede sesine uyandım. Sanık Süleyman ile maktul Tolga kavga ediyordu. Tolga, Süleyman'ı boyun kilidine almıştı. Onları ayırdıktan sonra arkamı dönüp giderken Süleyman salonda bulunan bıçağı alıp Tolga'yı yaraladı. Tolga başlangıçta koridorun ortasına düştü. Sonra Süleyman, Tolga'ya tampon yapmak için koltuğa aldı. O an şoke olunca evden kaçtım. Polisler beni aradığında karakola gidip ifade verdim." dedi.

"SOSYAL MEDYADAN TANIŞTIĞI KIZLARI UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRIYORDU" İDDİASI

Sanık Sevil, mahkeme heyetinin B.K. isimli kızın kimliğiyle ilgili sorusu üzerine, maktulün sosyal medyadan tanıştığı kızları uyuşturucuya alıştırdığını iddia etti.

B.K'nin de maktule uyuşturucu madde temin ettiğini öne süren sanık, "Tolga'ya, 'Kızları maddeye alıştırma.' B.K'ye de 'Kendine niye bunu yapıyorsun. Uyuşturucuya alıştırma kendini.' dedim. Tolga ile o yüzden tartışmıştık." diye konuştu.