İSKİ 15 Kasım 2026 baraj doluluk oranlarını açıkladı! Geçen yılın tam 3 katına ulaştı

Geçtiğimiz yılı kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya geçiren megakentte planlı su kesintileri için hazırlıklar yapılmaya başlanmıştı. Ancak beklenen felaket senaryoları gerçekleşmedi ve özellikle sonbahar aylarında gerçekleşen yoğun yağışlar kasım ayı itibariyle de etkisini sürdürünce barajlardaki su seviyesi hızla yükseldi. 15 Kasım 2026 tarihi itibariyle İstanbul barajlarında toplam doluluk oranı yüzde 61, 08’e ulaştı.