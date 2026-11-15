İSKİ 15 Kasım 2026 baraj doluluk oranlarını açıkladı! Geçen yılın tam 3 katına ulaştı

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İstanbul
İSKİ 15 Kasım 2026 Pazar gününe ait baraj doluluk oranlarını açıkladı. Eylül ayının ikinci yarısında başlayan ve yoğun şekilde devam eden yağışların etkisiyle İstanbul’un barajlarındaki su seviyesi son 10 yılın zirvesine ulaştı. Yıllara göre karşılaştırmalara bakıldığında ise özellikle barajlardaki su seviyesinin geçtiğimiz yılın 3 katına çıkması yüzleri güldürdü.
Yaklaşık 16 milyona ev sahipliği yapan İstanbul barajlarındaki doluluk oranları güncellendi. Şehrin kullanım ve içme suyu ihtiyacını karşılayan 10 barajdaki su seviyesi İSKİ tarafından açıklandı.
Geçtiğimiz yılı kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya geçiren megakentte planlı su kesintileri için hazırlıklar yapılmaya başlanmıştı. Ancak beklenen felaket senaryoları gerçekleşmedi ve özellikle sonbahar aylarında gerçekleşen yoğun yağışlar kasım ayı itibariyle de etkisini sürdürünce barajlardaki su seviyesi hızla yükseldi. 15 Kasım 2026 tarihi itibariyle İstanbul barajlarında toplam doluluk oranı yüzde 61, 08’e ulaştı.
İstanbul barajlarında toplam doluluk oranı yüzde 60’ı geçerken, tekil doluluk oranları ise farklılık gösteriyor. Bu kapsamda Darlık barajı yüzde 90,72’lik oranla en yüksek su oranına sahip baraj oldu. İşte İstanbul barajlarının tekil doluluk oranlarına ilişkin ayrıntılar;
Ömerli: 81,08
Darlık: 90,72
Elmalı: 66,73
Terkos: 53,01
Alibey: 76,7
Büyükçekmece: 41,86
Sazlıdere: 44,02
Istrancalar: 60,56
Kazandere: 12
Pabuçdere: 7,55
İstanbul’daki yüzde 61,08 seviyesindeki baraj doluluk oranları son 10 yılın zirvesine oturdu. Barajlarda 2026’dan önce en yüksek doluluk oranı yüzde 54,76 ile 2017 yılında ölçülmüştü. İşte İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarının yıllara göre karşılaştırması;
2016: 36,05
2017: 54,76
2018: 46,94
2019: 38,79
2020: 27,7
2021: 42,98
2022:36,87
2023: 17,28
2024:28,49
2025:21,38
2026: 61,08