Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Un yok yağ yok bu lavaş başka! Düşük kalorisiyle mutfakların vazgeçilmezi

Sağlıklı beslenme trendlerinin hızla yükseldiği bu günlerde unlu ve yağlı yiyeceklerin yerini daha doğal ve düşük kalorili alternatifler alıyor. Bu akımın mutfaklara taşıdığı lezzetlerden biri de sebze bazlı lavaş. Kabak, havuç ve patatesin birleşimiyle hazırlanan bu lavaş, sadece lif açısından zengin olmakla kalmıyor, aynı zamanda doyurucu bir öğün seçeneği sunuyor. İşte sağlıklı lavaş tarifi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 17:16
|
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 17:16

Günümüzde sağlıklı beslenme trendlerinin yükselmesiyle birlikte, unlu ve yağlı yiyeceklerin yerine daha doğal, alternatifler tercih ediliyor. Bu noktada mutfaklarda dikkat çeken tariflerden biri de sebze bazlı lavaş. Kabak, havuç ve patatesin bir araya gelmesiyle hazırlanan bu lavaş, hem lif açısından zengin hem de oldukça doyurucu bir seçenek sunuyor. Üstelik yumurta ile zenginleştirildiğinde, protein değeri de artıyor. Evde hazırlaması kolay olan bu lavaş, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar pek çok öğünde kullanılabiliyor.

SEBZE BAZLI LAVAŞIN MALZEMELERİ

Bu sağlıklı lavaş için temel malzemeler oldukça sade. Bir orta boy kabak, bir orta boy havuç, bir orta boy patates ve iki adet yumurta, 4 yemek kaşığı yoğurt. Ayrıca tuz ve isteğe bağlı baharatlarla lezzetlendirmek mümkün. Karışımı hazırlarken, sebzelerin rendeleme işlemi büyük önem taşıyor. Sebzeler ince rendelenmeli bu sayede lavaş hem daha ince hem de pişerken dağılmadan şekil alabilir.

PÜF NOKTALARI NELER?

Sebze bazlı lavaşın en kritik noktalarından biri, sebzelerin fazla suyunu sıkmak. Kabak, havuç ve patates doğal olarak yüksek oranda su içerir ve fazla su lavaşın pişmesini zorlaştırabilir, hamur gibi yumuşak kalmasına neden olabilir. Bu nedenle rendeleme işleminin ardından sebzeleri kağıt havlu veya temiz bir bez yardımıyla iyice sıkmak gerekiyor. Bu adım lavaşın pişme kalitesini ve kıvamını doğrudan etkiler.

YUMURTAYLA BAĞLAYIN

Sebze karışımını bir arada tutmanın diğer yolu ise yumurta eklemek. İki adet yumurta, sebzelerin birbirine yapışmasını sağlar ve pişirme sırasında lavaşın parçalanmasını önler. Yumurtayı eklerken, karışımın homojen olmasına dikkat etmek önemli. İyice karıştırılmış bir karışım, lavaşın pişerken eşit şekilde sertleşmesini sağlar ve yüzeyinin düzgün olmasına katkıda bulunur.

PİŞİRME TEKNİKLERİ

Sebze bazlı lavaşı pişirirken en ideal yöntem orta ateşte yağsız tavada pişirmek. Lavaşın her iki tarafını 3-4 dakika kadar pişirmek yeterli olur. Tavayı çok yüksek ısıda kullanmak lavaşın yanmasına neden olabilir, düşük ısıda ise uzun sürede kuruyabilir. Lavaşı spatula yardımıyla dikkatlice çevirmek, parçalanmasını önler. Pişen lavaşlar, nemini kaybetmemesi için temiz bir bezin içine sarılarak dinlendirilebilir. Bu yöntem, lavaşların yumuşak kalmasını sağlar ve saklama süresini uzatır.

LEZZET VE BAHARATLARLA ZENGİNLEŞTİRİN

Sebze bazlı lavaş, sade haliyle bile besleyici olsa da, baharatlarla zenginleştirildiğinde lezzeti katlanır. Karabiber, pul biber, kekik veya sarımsak tozu gibi kuru otlar, lavaşa hem aroma hem de ekstra tat katar. Baharat eklerken fazla miktarda kullanmaktan kaçınmak, sebze lezzetinin ön plana çıkmasını sağlar.

KULLANIM ALANLARI

Evde yapılan sebze bazlı lavaşlar, çok yönlü bir şekilde kullanılabilir. Kahvaltılarda peynir, domates ve yeşillik ile birlikte tüketilebilir. Öğle veya akşam yemeklerinde, tavuk veya ton balığı gibi protein kaynaklarıyla dürüm haline getirilebilir. Ayrıca, lavaşları küçük boy açarak mini pizzalar veya atıştırmalıklar yapmak da mümkün. Böylece hem besleyici hem de pratik bir öğün hazırlanmış olur.

Sebze bazlı lavaş, hem sağlıklı hem de düşük kalorili bir alternatif olarak mutfaklarda kendine yer buluyor. Kabak, havuç ve patatesin doğal lezzeti, yumurtanın bağlayıcılığı ve baharatların aromasıyla birleşerek, hem göze hem de damağa hitap eden bir seçenek oluşturuyor. Püf noktalarına dikkat edilerek hazırlanan lavaşlar, besleyici olduğu kadar pişirme süresi açısından da pratik bir çözüm sunuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sağlıklı diye mutfakların gözdesi haline geldi ama… Airfryer böyle kullanılmazsa insan sağlığını alt üst ediyormuş
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hurma sahurda mı yenir, iftarda mı? 2026 Ramazan ayında hangi hurma en sağlıklısı?
ETİKETLER
#Sağlıklı Tarif
#Doğal Beslenme
#Düşük Kalorili
#Pratik Tarifler
#Sebze Bazlı Lavaş
#Yemek Tarifleri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.