Kartal'da yol kenarında erkek cesedi bulundu: Kimliği belli oldu

Soğanlık Yenimahalle'de D-100 kara yolunun kenarındaki yeşil alanda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ: YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Şehmus Ç'ye ait olduğu tespit edilen ceset, incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olay yerine gelen Şehmus Ç'nin yakınlarının sinir krizi geçirdiği görüldü.