Fethiye’de sır dolu ölüm! Bir kadın evinde ölü bulundu

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İstanbul
Muğla Fethiye’de Ayşe Yılmaz’dan haber alamayan akrabalarının ihbarı üzerine kadının adresine gelen ekipler, Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Yılmaz’ın cansız bedenine ulaşan ekipler, ölümü şüpheli değerlendirerek olay yerinde incelemelerde bulundu.
Yılmaz'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak adli incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.