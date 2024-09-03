Bugün Paralimpik Oyunları masa tenisinde mücadele edecek olan Ebru Acer, 2017 yılında kariyerine başladı

03 Eylül 2024 16:28 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 16:37

Paralimpik Oyunları 3 Eylül maç programında tekerlekli sandalye tenisi ve B1 futbol müsabakaları var

Paralimpik Oyunları 3 Eylül maç programında tekerlekli sandalye tenisi ve B1 futbol müsabakaları var

Tek kadınlar ws11 çeyrek finalinde Ebru Acer, müsabakaya çıkacak. Paralimpik Oyunları'nda madalya alma yarışları son hızıyla devam ederken masa tenisinde ülkemizi temsil eden Ebru Acer'in başarıları ve aldığı madalyalar da konuşuldu.

EBRU ACER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2002 yılında doğan sporcu, C11 engelli sınıfıda yarışıyorken para masa tenisi oyuncusu.

Paralimpik Oyunlar'da yarışmaya hak kazanan sporcumuz, 2017 senesinde ailesinin de desteği ve teşviki ile masa tenisine başladı. Ankara Şafaktepe GSK üyesi olan Acer, 2019 senesinde Avrupa Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda C11 tekler kategorisinde gümüş madalya kazandı.

2022 Dünya Tenis Şampiyonası'nda çiftler C11 kategorisinde Sümeyra Türk ile beraber bronz madalya alan isim Virtus Global Oyunları'nda altın madalya aldı.

Acer, 2023 Avrupa Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda şampiyon olurken ITTF Egypt Para Open'dan gümüş madalya ile ayrıldı.

EBRU ACER'İN MASA TENİSİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Bugün oynanacak olan Tek kadınlar ws11 çeyrek final maçı 20.15'te başlayacak.