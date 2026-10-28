Çin'de yapay zekâ balonu patlıyor mu? 480 milyar dolar buharlaştı!

YAPAY ZEKÂ DEVLERİNDE SERT ÇÖKÜŞ

Şanghay Borsası bünyesindeki teknoloji odaklı STAR Market'te işlem gören şirketleri kapsayan STAR50 endeksinde, özellikle yarı iletken üreticileri ve yapay zekâ şirketleri büyük ağırlığa sahip. Son dönemdeki kayıplar da en çok yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği bu şirketlerde hissedildi.

İnsansı robot üreticisi Unitree'nin hisseleri, ağustos ayındaki halka arzının ardından neredeyse yarı yarıya değer kaybetti. Çin'in önde gelen bellek çipi üreticilerinden CXMT'nin hisseleri ise son bir ayda yüzde 25'in üzerinde geriledi. Çip üreticileri MetaX Integrated Circuits ve Moore Threads Technology de benzer bir tabloyla karşı karşıya kaldı. Her iki şirketin hisseleri, temmuz ayındaki zirvelerine kıyasla yaklaşık yüzde 50 düştü.

Oysa bu iki şirket, geçen yıl borsaya girdiklerinde yatırımcılarına sırasıyla yüzde 700 ve yüzde 400'lük yükselişler yaşatmıştı.