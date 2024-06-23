Euro 2024'de Almanya, İspanya ve Portekiz gruplardan çıkmayı garantiledi

23 Haziran 2024 13:42 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 14:03

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Euro 2024, 14 Haziran tarihinde başladı.

A Milli Takım'ın da yer aldığı turnuvalarda grup aşaması ikinci maçları oynandı.

İkinci maçların ardından gruplardan çıkarak son 16'ya yükselecek olan takımlardan ikisi belli oldu.

EURO 2024 SON 16'YA KALAN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Dört takımdan oluşan 6 grupta mücadele eden 24 takım, toplamda 12 maç yaptı.

Bu maçlar sonucunda A Grubu'ndan Almanya, B Grubu'ndan İspanya ve Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'ndan Portekiz son 16'ya çıkmayı garantiledi.