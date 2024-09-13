Galatasaray'ın transfer edeceği Ruben Vargas, Ausburg'da oynuyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

13 Eylül 2024 14:58 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 15:17

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'ın Ausburg forması giyen Ruben Vargas'a resmi teklif yaptığı iddia edildi. Ortaya çıkan iddiaların ardından Ruben Vargas kimdir, hangi takımlarda oynadı, istatistikleri gibi konular gündeme geldi.

Transfer​ döneminin bitmesine saatler kala Galatasaray​, Roland Sallai ile anlaşma sağladı. Roland Sallai anlaşmasının ardından sarı-kırmızılıların Ruben Vargas ile de ilgilendiği iddia edildi. Transfer​ iddiaların ardından Ruben Vargas kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı sorularının cevapları taraftarlar tarafından merak edilmeye başlandı. RUBEN VARGAS KİMDİR, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI? Ruben Vargas, 5 Ağustos 1998 yılında İsviçre'nin Adligenswil şehrinde dünyaya geldi. Sol kanat pozisyonunda oynayan futbolcu kariyerine Luzern U17 takımında başladı. Altyapıda gösterdiği başarı sayesinde 1 Temmuz 2017 yılında a takıma yükseldi. 1 Temmuz 2019 tarihinde 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Bundesliga​ takımlarından Augsburg'a transfer​ oldu. Augsburg formasıyla geçtiğimiz sezon çıktığı 31 maçta toplam 2 bin 67 dakika süre aldı. Bu karşılaşmalarda 4 gol, 4 asist yapan Ruben Vargas 2023-2024 sezonu boyunca sadece 3 sarı kart gördü. İsviçre milli takımı ile ise geçen sezon oynadığı 5 maçın dördünde ilk 11'de başlayarak 1 gol, 1 asist yaptı. RUBEN VARGAS GALATASARAY​'A GELECEK Mİ? Galatasaray​'ın Ruben Vargas'a resmi olarak teklif yaptığı iddia edildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray​ yönetimi Ruben Vargas ve Roland Sallai transferlerini bitirmek için Almanya'ya gitti.