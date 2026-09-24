UEFA Uluslar Ligi 2026/27 sezonu A Ligi 2. Grup'ta Hollanda ile Almanya, ilk hafta maçında karşı karşıya gelecek. Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadelede İspanyol hakem Alejandro Hernández görev yapacak. Hollanda Almanya maçını hangi kanal veriyor? İşte detaylar…

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HABERİN ÖZETİ Hollanda Almanya hangi kanalda? Hollanda Almanya maçı ne zaman, nereden izlenir? UEFA Uluslar Ligi 2026/27 sezonu A Ligi 2. Grup'ta Hollanda ile Almanya, ilk hafta maçında İspanyol hakem Alejandro Hernández yönetiminde Johan Cruijff Arena'da karşı karşıya gelecek. Hollanda Almanya hangi kanalda? Hollanda ve Almanya arasındaki mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Hollanda maçı hangi kanalda, Maç, Türkiye'de A Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Almanya maçı hangi kanalda, Hollanda'da Donyell Malen, Justin Kluivert, Mats Wieffer, Matthijs de Ligt, Xavi Simons ve Frenkie de Jong sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Almanya'da ise Florian Wirtz, Karim Adeyemi, Nick Woltemade, Aleksandar Pavlovic, Said El Mala, Leon Goretzka ve Deniz Undav kadroda yer almıyor. Hollanda ile Almanya arasındaki rekabette bugüne kadar 48 resmi ve dostluk maçı oynandı, 18'ini Almanya, 12'sini Hollanda kazandı, 18 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

HOLLANDA ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hollanda ile Almanya arasındaki UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup ilk hafta karşılaşması bu akşam oynanacak. Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Yaklaşık 55 bin seyirci kapasiteli stadyumda oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Hollanda ve Almanya'nın yer aldığı grupta Sırbistan ile Yunanistan da bulunuyor. İlk haftanın diğer karşılaşmasında Sırbistan, Yunanistan'ı konuk edecek. Hollanda, ikinci maçında 27 Eylül'de Sırbistan deplasmanına çıkarken Almanya aynı gün Yunanistan ile karşılaşacak. Hollanda'nın teknik direktörlüğünü Ağustos 2026'da göreve gelen Xavi Hernandez yaparken Almanya'da Jürgen Klopp dönemi başlıyor ve iki teknik adam da milli takım başındaki ilk resmi maçlarına çıkacak.

HOLLANDA ALMANYA ARASINDAKİ MAÇLAR

Hollanda ile Almanya milli takımları arasındaki rekabet, iki ülkenin ilk kez 24 Nisan 1910'da Arnhem'de oynadığı dostluk karşılaşmasına kadar uzanıyor. Doğu Almanya maçları hariç tutulduğunda iki ekip bugüne kadar toplam 48 resmi ve dostluk maçında karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 18'ini Almanya kazanırken Hollanda 12 galibiyet aldı, 18 maç ise beraberlikle tamamlandı. Almanya bu maçlarda 90 gol atarken Hollanda'nın gol sayısı 79 oldu.

İki takım arasındaki en farklı galibiyet Almanya tarafından alındı. 21 Ekim 1959'da oynanan dostluk maçında Batı Almanya, Hollanda'yı 7-0 mağlup etti. Hollanda'nın Almanya karşısındaki en farklı galibiyeti ise 13 Ekim 2018'de UEFA Uluslar Ligi'nde 3-0'lık skorla geldi. İki ülke arasındaki en gollü karşılaşma ise 24 Mart 1912'de oynandı ve mücadele 5-5 sona erdi. Rekabetin önemli maçları arasında 1974 FIFA Dünya Kupası finali, 1988 Avrupa Şampiyonası yarı finali ve 1990 Dünya Kupası son 16 turu da bulunuyor. 1974 finalini Batı Almanya 2-1 kazanırken, 1988 yarı finalinde Hollanda 2-1 galip geldi. 1990 Dünya Kupası son 16 turunda ise Almanya 2-1 kazandı.

HOLLANDA ALMANYA HANGİ KANALDA?

Hollanda Almanya maçı Türkiye'de A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma A Spor'un uydu yayını üzerinden şifresiz izlenebilecek. Ayrıca A Spor'un resmi web sayfasındaki canlı yayın sekmesi üzerinden de mücadele internet bağlantısıyla takip edilebilecek.

A Spor'u uydu üzerinden izlemek isteyenler için frekans bilgileri 12.207 MHz, sembol oranı 27500, polarizasyon H (yatay), FEC 3/4 ve modülasyon tipi DVB-S2 8PSK olarak veriliyor. Kanal, Digiturk'te 88, Tivibu'da 81 ve D-Smart'ta 80. kanalda yer alıyor. Kablo TV'de ise A Spor 142 ve 143. kanallardan izlenebiliyor.

HOLLANDA ALMANYA MAÇ KADROLARI SON DURUM!

Hollanda'da Donyell Malen, Justin Kluivert, Mats Wieffer, Matthijs de Ligt ve Xavi Simons sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Frenkie de Jong da uzun süredir devam eden sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmuyor. Memphis Depay ve Wout Weghorst ise milli takım kadrosuna alınmadı. Hollanda'nın muhtemel 11'inde kalede Bart Verbruggen; savunmada Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk ve Micky van de Ven; orta sahada Teun Koopmeiners, Ryan Gravenberch ve Tijjani Reijnders; hücumda ise Crysencio Summerville, Brian Brobbey ve Cody Gakpo'nun yer alması bekleniyor.

Almanya'da Florian Wirtz, Karim Adeyemi, Nick Woltemade, Aleksandar Pavlovic, Said El Mala, Leon Goretzka ve Deniz Undav kadroda yer almıyor. Jürgen Klopp, dört maçlık Uluslar Ligi periyodu için iki ayrı kadro oluşturdu. Hollanda karşısında Almanya'nın muhtemel 11'inde kalede Marc-André ter Stegen, savunmada Philipp Treu, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck ve Nathaniel Brown, orta sahada Joshua Kimmich ile Felix Nmecha, hücumda ise Lennart Karl, Jamal Musiala, Kevin Schade ve Kai Havertz bulunuyor.