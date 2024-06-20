İlk filmi 2008'de yayınlanan Recep İvedik serisinin 7 filmi bulunmakta

20 Haziran 2024 23:05 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 22:56

Recep İvedik serisi, ilk filmi ile 2008 yılında başlamıştır.

Bugüne kadar 7 filmle devam eden popüler komedi serisi, yıllardır milyonlarca izleyiciyi sinemaya çekmektedir.

İlk film, İstanbul ve Antalya'da çekildi.

RECEP İVEDİK İLK FİLMİN KONUSU NEDİR?

Recep İvedik'in ilk filminde, kahramanımız yolda bir cüzdan bulur ve sahibine teslim etmek için Antalya'ya doğru yola çıkar. Y

ol boyunca birçok komik olayla karşılaşan Recep, en sonunda turizmci Muhsin Bey'e cüzdanı teslim eder.

Otelden ayrılmak üzereyken çocukluk aşkı Sibel’i görür ve ona kendini beğendirmek için türlü çabalara girer.

FİLM NEREDE ÇEKİLDİ?

Serinin ilk filmi, İstanbul ve Antalya'da çekildi.

Mekanlar, filmin komik ve macera dolu sahnelerine ev sahipliği yaptı.

İlk film, Türkiye'nin farklı şehirlerini görsel olarak da seyirciye sunar.