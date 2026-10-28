TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

Matrix gerçek mi oluyor? İnsan hücrelerinden elektrik üretmeyi başardılar!

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 11:03
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
1
Matrix gerçek mi oluyor? İnsan hücrelerinden elektrik üretmeyi başardılar!

Bilimkurgu filmlerinde gördüğümüz bir fikir, bu kez bilim dünyasında gerçeğe bir adım daha yaklaştı. The Matrix filminde makinelerin insan bedenlerinden enerji elde ettiği bir dünya anlatılıyordu. ABD'deki Massachusetts Amherst Üniversitesi araştırmacıları ise insan kalp hücrelerinin hareketlerinden elektrik üretebilen esnek bir elektronik sistem geliştirdi. Üstelik laboratuvar ortamında yapılan deneylerde elde edilen sonuçlar oldukça dikkat çekici. Yeni teknoloji, geleneksel enerji toplama sistemlerine kıyasla 10 katın üzerinde enerji yoğunluğuna ulaştı.

Araştırmacıların hedefi ise insanları birer enerji kaynağına dönüştürmek değil. Asıl amaç, vücudun doğal hareketlerinden yararlanarak kalp pilleri, sağlık sensörleri ve diğer tıbbi cihazların dışarıdan enerjiye duyduğu ihtiyacı azaltmak.

2
Matrix gerçek mi oluyor? İnsan hücrelerinden elektrik üretmeyi başardılar!

KALP HÜCRELERİNİN HER HAREKETİ ELEKTRİĞE DÖNÜŞÜYOR

Günümüzde kalp pilleri, işitme implantları ve vücuda yerleştirilen birçok elektronik cihaz, çalışabilmek için bataryalara ihtiyaç duyuyor. Ancak bu piller cihazların hem ağırlığını hem de boyutunu artırıyor. Daha da önemlisi, özellikle tıbbi implantlarda pilin tükenmesi yeni bir ameliyat anlamına gelebiliyor.

Bilim insanları da bu sorundan yola çıkarak vücudun kendi hareketleriyle elektrik üretebilen bir sistem üzerinde çalıştı. "Biohybrid mesh harvester" adı verilen teknoloji, esnek bir polimer ağın üzerine yerleştirilmiş çok sayıda küçük elektrik üretecinden oluşuyor.

Sistemin temelinde ise PZT olarak bilinen piezoelektrik seramik bulunuyor. Bu malzemeden hazırlanan ince şeritler, üzerlerine mekanik baskı uygulandığında veya şekilleri değiştiğinde elektrik yükü oluşturuyor. İşin ilginç yanı, geliştirilen ağın canlı hücrelerle birlikte çalışabilmesi. Açık örgülü yapısı sayesinde hücreler elektronik parçaların arasına ve çevresine doğru büyüyebiliyor.

Laboratuvarda insan kalp hücreleriyle birleştirilen sistem, hücreler her kasılıp gevşediğinde esneyerek elektrik üretiyor. Böylece kalp dokusunun doğal hareketi, elektrik enerjisine dönüştürülmüş oluyor. Araştırmanın sonuçları Science Advances dergisinde yayımlandı.

3
Matrix gerçek mi oluyor? İnsan hücrelerinden elektrik üretmeyi başardılar!

ENERJİ ÜRETİMİNDE 10 KATIN ÜZERİNDE FARK

Yeni teknolojiyi öne çıkaran en önemli özelliklerden biri, geleneksel sistemlere göre çok daha verimli çalışabilmesi. Bugüne kadar geliştirilen piezoelektrik enerji toplayıcılar, genellikle canlı dokunun yüzeyine yerleştirilen ayrı parçalardan oluşuyordu. Ancak sert elektronik bileşenlerle yumuşak dokular arasındaki uyumsuzluk, hareketlerden elde edilebilecek enerji miktarını sınırlıyordu.

Massachusetts Amherst Üniversitesi araştırmacıları ise farklı bir yol izledi. Tek ve büyük bir enerji üreticisi kullanmak yerine, çok sayıda küçük üreteci hücrelerin büyüdüğü esnek ağın içine yerleştirdi. Bu sayede sistem, dokunun yalnızca belirli bir noktasından değil, farklı bölgelerindeki hareketlerden de enerji toplayabiliyor.

Araştırmacıların paylaştığı sonuçlara göre yeni yapı, geleneksel merkezi sistemlerle karşılaştırıldığında etkin hacim başına 10 katın üzerinde enerji yoğunluğu sağladı. Üstelik ince ağ katmanları üst üste yerleştirilerek üretim kapasitesi artırılabiliyor. Böylece cihazın boyutunu önemli ölçüde büyütmeden daha fazla elektrik elde edilmesi hedefleniyor.

4
Matrix gerçek mi oluyor? İnsan hücrelerinden elektrik üretmeyi başardılar!

KALP PİLLERİNDE BATARYA DEĞİŞTİRME DÖNEMİ SONA EREBİLİR Mİ?

Bu teknolojinin gelecekte en önemli kullanım alanlarından birinin tıbbi implantlar olması bekleniyor. Kalp pilleri, kalp ritmini izleyen cihazlar, nörostimülatörler ve düşük enerjiyle çalışan diğer tıbbi elektronik sistemler, geliştirilen yöntemden yararlanabilecek cihazlar arasında gösteriliyor.

Giyilebilir sağlık sensörleri de olası kullanım alanlarından biri. Araştırmanın kıdemli yazarı ve Massachusetts Amherst Üniversitesi öğretim üyesi Jun Yao, elektronik sistemlerin hücresel ölçekte canlı dokularla bütünleştirilmesinin biyouyumluluğu artırabileceğine dikkat çekiyor.

Ancak bu gelişme, kalp pillerinin artık bataryasız çalışabileceği anlamına gelmiyor. Araştırmacıların önünde hâlâ aşılması gereken önemli teknik ve güvenlik sorunları bulunuyor.

5
Matrix gerçek mi oluyor? İnsan hücrelerinden elektrik üretmeyi başardılar!

TEKNOLOJİNİN ÖNÜNDE CİDDİ BİR ENGEL VAR: KURŞUN

Laboratuvar deneylerinden alınan sonuçlar umut verici olsa da sistem henüz geliştirme aşamasında. Şimdiye kadar yalnızca laboratuvarda yetiştirilen insan kalp dokusu üzerinde test edilen teknolojinin, canlı bir organizmada aynı performansı gösterip göstermeyeceği bilinmiyor. Ayrıca üretilen elektriğin bir tıbbi implantın tüm enerji ihtiyacını tek başına karşılayabildiği de henüz kanıtlanmış değil.

Bir diğer önemli sorun ise sistemde kullanılan PZT malzemesinin kurşun içermesi. Kurşunun çevredeki canlı dokulara zarar vermesini önlemek için elektronik bileşenlerin güvenli şekilde yalıtılması gerekiyor.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.