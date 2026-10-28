Matrix gerçek mi oluyor? İnsan hücrelerinden elektrik üretmeyi başardılar!

KALP HÜCRELERİNİN HER HAREKETİ ELEKTRİĞE DÖNÜŞÜYOR

Günümüzde kalp pilleri, işitme implantları ve vücuda yerleştirilen birçok elektronik cihaz, çalışabilmek için bataryalara ihtiyaç duyuyor. Ancak bu piller cihazların hem ağırlığını hem de boyutunu artırıyor. Daha da önemlisi, özellikle tıbbi implantlarda pilin tükenmesi yeni bir ameliyat anlamına gelebiliyor.

Bilim insanları da bu sorundan yola çıkarak vücudun kendi hareketleriyle elektrik üretebilen bir sistem üzerinde çalıştı. "Biohybrid mesh harvester" adı verilen teknoloji, esnek bir polimer ağın üzerine yerleştirilmiş çok sayıda küçük elektrik üretecinden oluşuyor.

Sistemin temelinde ise PZT olarak bilinen piezoelektrik seramik bulunuyor. Bu malzemeden hazırlanan ince şeritler, üzerlerine mekanik baskı uygulandığında veya şekilleri değiştiğinde elektrik yükü oluşturuyor. İşin ilginç yanı, geliştirilen ağın canlı hücrelerle birlikte çalışabilmesi. Açık örgülü yapısı sayesinde hücreler elektronik parçaların arasına ve çevresine doğru büyüyebiliyor.

Laboratuvarda insan kalp hücreleriyle birleştirilen sistem, hücreler her kasılıp gevşediğinde esneyerek elektrik üretiyor. Böylece kalp dokusunun doğal hareketi, elektrik enerjisine dönüştürülmüş oluyor. Araştırmanın sonuçları Science Advances dergisinde yayımlandı.