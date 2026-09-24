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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 21:19
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 21:19

Portekiz Galler maçı hangi kanalda? Ronaldo ilk 11'de! CANLI yayın ile şifresiz yayınlanacak

Portekiz Galler hangi kanalda açıklandı! UEFA Uluslar Ligi 2026/27 sezonu A Ligi 4. Grup’ta Portekiz ile Galler karşı karşıya geliyor. Lizbon’daki Estadio Jose Alvalade’de oynanacak mücadele, iki takımın 10 yıl aradan sonraki ilk karşılaşması olacak. Son Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz, Jorge Jesus yönetimindeki ilk resmi maçına çıkarken, Galler ise Craig Bellamy yönetiminde A Ligi’ndeki ilk karşılaşmasını oynayacak. Karşılaşmada Portekiz’in ilk 11’inde Cristiano Ronaldo da yer alıyor. Portekiz Galler maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? İşte Portekiz Galler maçı kanal bilgileri…

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Editor
 TGRT Haber
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Portekiz Galler maçı hangi kanalda? Ronaldo ilk 11'de! CANLI yayın ile şifresiz yayınlanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 21:19
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 21:19

2026/27 sezonu A Ligi 4. Grup’ta ile , ilk hafta maçında karşı karşıya gelecek. ’daki Estadio Jose Alvalade’de oynanacak mücadelede iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11’ler de belli oldu. Portekiz Galler maçı hangi kanalda? Detaylar…

PORTEKİZ GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz ile Galler arasındaki UEFA Uluslar Ligi 2026/27 sezonu A Ligi 4. Grup karşılaşması, 24 Eylül 2026 Perşembe akşamı oynanacak. Lizbon’daki Estadio Jose Alvalade’de yapılacak mücadele Türkiye saatiyle 21.45’te başlayacak. Yaklaşık 52 bin seyirci kapasitesine sahip statta oynanacak karşılaşmayı Litvanyalı hakem Donatas Rumsas yönetecek. Mücadele, iki takımın gruptaki ilk hafta maçı olacak.

Portekiz Galler maçı hangi kanalda? Ronaldo ilk 11'de! CANLI yayın ile şifresiz yayınlanacak

Portekiz ve Galler’in yer aldığı 4. Grup’ta Norveç ile Danimarka da bulunuyor. Grubun ilk haftasında Portekiz-Galler karşılaşmasının yanı sıra Norveç ile Danimarka da karşı karşıya gelecek. Portekiz, son Uluslar Ligi şampiyonu olarak yeni sezona başlarken, Galler Craig Bellamy yönetiminde A Ligi’ne yükseldiği sezonun ilk maçına çıkacak.

PORTEKİZ GALLER MAÇI 11'LER

Portekiz’in Galler karşısındaki ilk 11’inde kalede Costa görev yapacak. Savunma hattında Cancelo, Dias, Veiga ve Mendes yer alırken orta sahada Vitinha ile R. Neves forma giyecek. Hücum hattında ise Neto, Fernandes, Felix ve Ronaldo bulunacak. , Galler karşısında Portekiz’in ilk 11’inde sahaya çıkacak.

Galler’in ilk 11’i ise Ward, N. Williams, Cabango, B. Davies, Dasilva, Ampadu, J. James, Brooks, Sheehan, Johnson ve James’ten oluşuyor.

Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus, Temmuz 2026’da göreve gelmesinin ardından milli takımla ilk resmi karşılaşmasına çıkacak. Galler ise teknik direktör Craig Bellamy yönetiminde A Ligi’ndeki ilk maçını deplasmanda oynayacak.

Portekiz Galler maçı hangi kanalda? Ronaldo ilk 11'de! CANLI yayın ile şifresiz yayınlanacak

PORTEKİZ GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz ile Galler arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması Türkiye’de A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maç, A Haber’in uydu yayını üzerinden takip edilebilecek. Ayrıca A Haber’in resmi internet sitesindeki canlı yayın sekmesi üzerinden de karşılaşmanın internet bağlantısıyla izlenebilecek.

Portekiz Galler maçı hangi kanalda? Ronaldo ilk 11'de! CANLI yayın ile şifresiz yayınlanacak

Portekiz Galler maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

  • ABD: fuboTV
  • Avusturya: DAZN Austria
  • Danimarka: TV2 Sport X
  • Fransa: L'Equipe Live Foot
  • Portekiz: RTP Play

Portekiz ile Galler milli takımları bugüne kadar dört kez karşı karşıya geldi. Bu maçların üçünde Portekiz kazanırken, Galler bir galibiyet aldı ve karşılaşmaların hiçbirinde beraberlik yaşanmadı. Portekiz bu dört maçta 9 gol atarken Galler 4 gol kaydetti. Portekiz’in ev sahibi olduğu üç karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldığı rekabette, Galler’in tek galibiyeti kendi sahasında geldi. Son 26 yılda oynanan 2000 ve 2016 karşılaşmalarında ise Portekiz kalesini gole kapattı ve iki maçtan da galibiyetle ayrıldı.

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#galler
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#lizbon
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#UEFA Uluslar Ligi
#Aktüel
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