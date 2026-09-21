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Aktüel
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 15:17

Think Tank Gençlik Katılım etkinliği RİDEVA Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi

Kuşaklararası Çalışmalar Araştırma Merkezi (KUŞAK) organizasyonunda, Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği Vakfı (RİDEVA) ev sahipliği ve paydaşlığında, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi yürütücülüğünde gerçekleştirilen Erasmus+ KA154 Gençlik Katılımı Projesi kapsamındaki Think Tank Gençlik Katılım Etkinliği, 19 Eylül 2026 tarihinde RİDEVA Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Think Tank Gençlik Katılım etkinliği RİDEVA Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 15:17

” mottosuyla düzenlenen etkinlikte üniversiteli gençler; sürdürülebilirlik, verimlilik, çevre, ve gençlerin karar alma süreçlerine katılımı başlıklarında akademisyenler, kamu temsilcileri ve alan uzmanlarıyla bir araya geldi. Gençlerin aktif katılımını esas alan programda sunum, panel, söyleşi ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Think Tank Gençlik Katılım etkinliği RİDEVA Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi

Erasmus+ kapsamında yürütülen 2024-3-TR01-KA154-YOU-000295670 numaralı Think Tank projesi; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, , RİDEVA, Yeni Dünya Vakfı, Akademik Düşünce Eğitim ve Medeniyet ile İnovatif Gençlik Think Tank Grubu’nun proje ortaklığında hayata geçiriliyor.

GENÇLERİN ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FARKINDALIĞI ELE ALINDI

Programın ilk bölümünde Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Ozan Selçuk tarafından Think Tank projesinin amacı, kapsamı ve gençlerin proje içerisindeki rolüne ilişkin bir tanıtım gerçekleştirildi. Etkileşimli sunum formatında gerçekleştirilen bölümde gençlerin çevre, sürdürülebilirlik ve sıfır atık konularında farkındalıklarının artırılması ve kendi fikirlerini ortaya koymaları hedeflendi. 

Programın devamında KUŞAK Genel Direktörü Doç. Dr. Cenk Beyaz’ın moderatörlüğünde, “Yeşil Mutabakat’tan Sıfır Atığa: Gençler İklim Politikasının Neresinde?” başlıklı panel gerçekleştirildi.

Panele; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık Uygulamaları Daire Başkanı Ekrem Yıldırım, Sıfır Atık Vakfı Genel Müdürü Mustafa Erdağı katıldı.
Panelde kamu kurumlarının çevre ve sıfır atık alanındaki çalışmaları, Sıfır Atık yaklaşımının kapsamı, Yeşil Mutabakat’ın çevre politikalarına yansımaları ve gençlerin bu süreçlerde üstlenebileceği roller ele alındı. Katılımcı gençlerin soruları ve değerlendirmeleriyle interaktif şekilde ilerleyen oturumda, sıfır atık ve sürdürülebilirlik konularında gençlerin bakış açıları da değerlendirildi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR, VERİMLİ VE KATILIMCI ÜNİVERSİTEDE GENÇ OLMAK”

Etkinliğin ikinci oturumunda ise “Sürdürülebilir, Verimli ve Katılımcı Üniversitede Genç Olmak” başlığı ele alındı. KUŞAK Danışma Kurulu Koordinatörü Prof. Dr. Faruk Taşçı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda, Türkiye Verimlilik Vakfı Yönetim Kurulu ve Ankara Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Cemalettin Kömürcü gençlerle bir araya geldi.

Oturumda gençlerin üniversite hayatındaki deneyimleri üzerinden verimlilik, sürdürülebilirlik, katılımcılık ve toplumsal sorumluluk kavramları değerlendirildi. Dr. Cemalettin Kömürcü’nün yaşam tecrübesi ve mesleki birikimi üzerinden gerçekleştirilen söyleşide, gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve toplumsal meselelere aktif şekilde katkı sunmaları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Think Tank Gençlik Katılım etkinliği RİDEVA Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi

GENÇLERDEN POLİTİKA ÖNERİSİ

Programın son bölümünde ise gençlerin aktif olarak yer aldığı Think Tank atölye çalışması gerçekleştirildi. Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Ozan Selçuk koordinasyonunda yürütülen atölyede katılımcılar gruplara ayrılarak sürdürülebilirlik, verimlilik ve sıfır atık ekseninde fikir geliştirdi. Gençlerin kendi fikirlerini ortaya koyduğu çalışma sonucunda, 7’den 70’e farklı yaş gruplarının katılımını gözeten, sıfır atık ve sürdürülebilirlik yaklaşımını destekleyen bir proje fikri ve buna yönelik politika önerileri geliştirildi. Böylece etkinlik boyunca ele alınan başlıkların gençlerin kendi önerileriyle somut bir çıktıya dönüştürülmesi amaçlandı.

Program, atölye çalışmalarının ardından katılımcılara sertifikalarının takdim edilmesiyle sona erdi. Sertifikalar, KUŞAK Genel Direktörü Doç. Dr. Cenk Beyaz ve KUŞAK Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nesibe ŞİMŞEKOĞLU tarafından verildi. Etkinliğe ayrıca 21. Dönem İstanbul Milletvekili Bozkurt Yaşar Öztürk, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Hüsrev ve RİDEVA Başkanı Recep Albayrak iştirak ederek gençlerle bir araya geldi.

Etkinliğin gerçekleştirilmesine ve Think Tank projesinin hayata geçirilmesine sundukları katkılar dolayısıyla; projenin akademik ve içerik koordinasyonundaki çalışmalarıyla KUŞAK Danışma Kurulu Koordinatörü Prof. Dr. Faruk Taşçı ve KUŞAK Genel Direktörü Doç. Dr. Cenk Beyaz’a, organizasyon ve koordinasyon süreçlerine katkıları dolayısıyla KUŞAK İdari Direktörü ve RİDEVA Genel Sekreteri İrfan Serdar’a, projenin yürütülmesi ve gençlik çalışmalarına sağladıkları akademik katkılar dolayısıyla Doç. Dr. Ozan Selçuk, Doç. Dr. Bekir Güzel, Dr. Öğretim Üyesi Hasan Giray Ankara, Dr. Öğretim Üyesi Nesibe Şimşekoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Hacer Kayhan’a teşekkür edildi. Poje, Kasım ayında gerçekleştirilecek üçüncü etkinlikle devam edecek. KUŞAK’ın öncülüğünde yürütülen çalışmalarla gençlerin düşünce süreçlerine aktif katılımının teşvik edilmesi ve ortaya çıkan fikirlerin somut proje ve politika önerilerine dönüştürülmesine katkı sunulması amaçlanıyor.

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#sıfır atık
#Marmara Üniversitesi
#Yeşil Mutabakat
#Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
#Kuşak
#Aktüel
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