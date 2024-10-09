Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekiminin ne zaman, saat kaçta yapılacağı açıklandı

09 Ekim 2024 16:53 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 17:16

Bu sezon yeni formatta düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. tur kura çekimlerinin ne zaman yapılacağı açıklandı. TFF'nin açıkladığı bilgilere göre kura çekimleri 15 Ekim 2024 Salı günü yapılacak.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası maç tarihleri belli oldu

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası maç tarihleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası​'nın 2. eleme turu maçları oynanmaya devam ediyor.

10 Ekim'de sona erecek ikinci tur karşılaşmalarının ardından 3. tur için kura çekimleri yapılacak.

Vatandaşlar tarafından Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekimleri ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak ediliyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekimleri 15 Ekim 2024 Salı günü saat 14.00'te yapılacak.

Kulüp yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirilecek olan kura çekimleri TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR KURA ÇEKİMLERİ HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekimleri A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Konuyla ilgili TFF'nin yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakalarının kura çekimi, 15 Ekim 2024 Salı günü saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak olan kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacaktır."