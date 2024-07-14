ABD'li eski istihbarat subayından Rusya ile füze kapışmasında kimin kazanacağını açıkladı

14 Temmuz 2024 23:44 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 23:59

ABD'de çeşitli faaliyetlerinden dolayı eleştirilerin odağında olan ABD Deniz Piyade Kuvvetlerinin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Rusya ve ABD'nin olası bir füze savaşında kazananın Rusya olacağını öne sürdü.

ABD’li eski istihbarat görevlisi Ritter, gazeteci Garland Nixon’a verdiği demeçte Rusya ile ABD arasında bir füze çatışmasının yaşanması durumunda Moskova’nın modern silahları sayesinde rakibini yenilgiye uğratacağını söyledi.

"RUSYA KAYITSIZ ŞARTSIZ KAZANIR"

Ritter, “ABD ile Rusya arasında bir füze savaşı patlak verirse Rusya kayıtsız şartsız kazanır, zira füzeleri moderndir, modern savaş için tasarlanmıştır. Bizde o türden silahlar yok. Ancak elbette bu tür silahları geliştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

ABD’li eski istihbaratçı, Amerikan askeri sanayi sektörünün ve ordusunun evrim geçirmediğine, 21. yüzyılda meydana gelecek yoğun çatışmalara uyumlu olmadığına dikkat çekti.

Rusya, ABD’ye ve diğer NATO ülkelerine yönelik saldırgan planlarının bulunmadığına defalarca dikkat çekmişti. Aynı zamanda Kremlin, Kuzey Atlantik İttifakı’nın tam aksine yıkıcı ve saldırgan davrandığını ve çatışma için çabaladığını defalarca ifade etmiş, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO’nun Sovyet sonrası coğrafyaya doğru genişlemeyi ve Rusya sınırları yakınında çatışmaları kışkırtmayı amaçladığını vurgulamıştı.