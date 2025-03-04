Arap Birliği Zirvesi'nden flaş Gazze kararı: Mısır'ın 112 sayfalık planı onaylandı

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Zirvesinde Gazze'nin yeniden yapılandırılması ile ilgili taslak metin üzerinde anlaşma sağlandı. Mısır'ın hazırladığı 112 sayfalık planda Gazze'nin yeniden yapılandırılması için 53 milyar dolara ihtiyaç olduğu belirlendi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Zirvesinde Gazze'nin yeniden yapılandırılması ile ilgili taslak metin üzerinde anlaşma sağlandı. Mısır'ın hazırladığı plana göre Gazze'nin yeniden yapılandırılması için 53 milyar dolara ihtiyaç olduğu belirlendi.

Arap Birliği Zirvesi'nde salı günü yayımlanan taslak bildiride, Mısır'ın Gazze'nin geleceğine ilişkin planı kabul edildi ve uluslararası toplum ile finans kuruluşlarına plana hızla destek sağlamaları çağrısı yapıldı.

Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi ABD'nin ele geçireceğine yönelik mesajlarına tepki göstermişti. Mısır planı Trump'ın planının tam tersi.

PLAN TAM 112 SAYFA

Mısır'ın 112 sayfalık planında, Gazze topraklarının nasıl yeniden geliştirileceğini gösteren haritalar ve yapay zekayla oluşturulmuş konut projeleri, parklar ve toplum merkezlerinin onlarca renkli görseli yer alıyor.

Planda ayrıca ticari liman, teknoloji merkezi ve sahilde otellerin yer alması da yer alıyor.

El Arabiya/El Hadath kaynaklarının bugün (Salı) yaptığı açıklamada, Mısır planının bölge ülkeleri ile İsrail arasında normal ilişkilerin kapısını açacak iki devletli çözüme odaklandığı ifade edildi.