Bombalı saldırının 20. yıl dönümünde bomba paniği! Köln'deki Türk Caddesi güvenlik kordonuna alındı

09 Haziran 2024 16:01 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 16:35

Canlı Anlatım Özeti ALANA GİRİŞLER YENİDEN AÇILDI

ALMAN POLİSİNDEN AÇIKLAMA

BÖLGE GÜVENLİK KORDONU ALTINDA

POLİS, HALKI CADDENİN DİĞER TARAFINA ALDI

TÖREN ALANINDA ŞÜPHELİ PAKET BULUNDU

ÜST DÜZEY İSİMLER TÖRENE KATILDI

IRKÇI SALDIRININ 20. YIL DÖNÜMÜ

09.06.2024 16:24

ALANA GİRİŞLER YENİDEN AÇILDI

Polis, tüm girişlerin yeniden açıldığını, güvenliğin sağlanması için çalışmaların sürdüğünü söyledi:

''Clevischer Ring'deki giriş haricinde tüm girişler yeniden açıldı. Mekanda güvenliğinizi sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz.''

09.06.2024 16:05

ALMAN POLİSİNDEN AÇIKLAMA

Alman polisi, gerekli kontrollerin yapıldığını, şimdilik bir tehlike olmadığını, sosyal medya hesabı X'ten duyurdu:

''Tedbirler tamamlandığı için anma festivaline gelen ziyaretçilere yönelik herhangi bir kısıtlama şu anda mevcut değil. Etkinlik artık başlamıştır.''

09.06.2024 15:56

BÖLGE GÜVENLİK KORDONU ALTINDA

Bölgeyi güvenlik kordonuna alan polis, şüpheli bir paketin bulunması nedeniyle bölgede güvenliğin arttırıldığını açıkladı.

09.06.2024 15:44

POLİS, HALKI CADDENİN DİĞER TARAFINA ALDI

Paniğe neden olan olayda polis geniş çaplı önlem aldı. Bölgede arama yapan polis caddede bulunan halkı caddenin diğer tarafına aldı.

09.06.2024 15:00

TÖREN ALANINDA ŞÜPHELİ PAKET BULUNDU

Üst düzey isimlerin konuşma yapacağı sırada tören alanında şüpheli paket bulundu.

09.06.2024 14:30

ÜST DÜZEY İSİMLER TÖRENE KATILDI

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turan Kaya ve Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker'in de katıldı.

09.06.2024 14:00

IRKÇI SALDIRININ 20. YIL DÖNÜMÜ

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından 9 Haziran 2004'te gerçekleştirilen bombalı saldırının 20. yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenleniyor.

KÖLN'DE 20 SENE ÖNCE NE OLMUŞTU?

9 Haziran 2004'te Keupstrasse'de çivili bombayla saldırı düzenlendi. Saldırıda 8'i Türk 10 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 22 kişi de yaralandı. Suçun sorumlusunun Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) olduğu ancak 2011 yılında ortaya çıktı.