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İstanbul
İklim değişikliğiyle mücadelede umut vadeden yöntemlerden biri olan geliştirilmiş kayaç ayrışması (Enhanced Rock Weathering - ERW), beraberinde önemli bir riski de getiriyor. Atmosferdeki karbondioksiti azaltmak için kullanılan yöntemin kontrolsüz biçimde yaygınlaştırılması, tarımsal üretime zarar verebilir.
Google ve Microsoft gibi teknoloji devlerinin milyonlarca dolarlık yatırımlarla desteklediği yöntemde, bazalt ve olivin gibi kayaçlar öğütülerek tarım arazilerine serpiliyor. Kayaçların yağmur suyuyla tepkimeye girmesi sayesinde atmosferdeki karbonun uzun vadeli depolanmasını sağlayan doğal süreç hızlandırılıyor. Ancak CarbonPlan araştırmacılarının hazırladığı, henüz hakem değerlendirmesinden geçmeyen iki yeni çalışma, yöntemin karbon giderim potansiyelinin tahmin edilenden çok daha düşük olabileceğine işaret ediyor.
Bazı iklim modelleri, geliştirilmiş kayaç ayrışması sayesinde her yıl 3 ila 8 milyar ton karbondioksitin atmosferden uzaklaştırılabileceğini öngörüyor. CarbonPlan araştırmacıları ise bu rakamlara ulaşmanın tarım arazileri açısından ciddi riskler taşıyabileceğini belirtiyor. Toprağın zarar görmemesi için kullanılan kayaç miktarının sınırlandırılması gerektiğini vurgulayan araştırmacılara göre yıllık karbon giderim kapasitesi yaklaşık 600 milyon tonla sınırlı kalabilir.
Aslında yöntemin tarım açısından önemli avantajları da bulunuyor. Öğütülmüş kayaçlar toprağın asitliğini azaltabiliyor, besin maddesi içeriğini zenginleştirebiliyor ve su tutma kapasitesini artırabiliyor. Çiftçiler de uzun yıllardır tarımsal faaliyetler nedeniyle artan toprak asitliğini dengelemek için öğütülmüş kireçtaşı kullanıyor. Bazı araştırmalarda ERW uygulanan tarlalarda medyan ürün veriminin yüzde 20'den fazla arttığı görüldü.
Ancak kullanılan kayaç miktarı arttıkça bu avantajlar yerini ciddi sorunlara bırakabiliyor. Toprağın pH değerinin nötr seviyenin üzerine çıkması, bitkilerin ihtiyaç duyduğu bazı mikro besin maddelerini almasını zorlaştırıyor. Bu durum bitkileri hastalıklara karşı daha savunmasız hale getirirken ürün verimini de düşürebiliyor. CarbonPlan araştırmacısı Tyler Kukla, yıllık 600 milyon tonluk karbon giderim hedefinin bile bazı tarım ürünleri için aşırı yüksek uygulama miktarları gerektirebileceğine dikkat çekiyor.
Bilim dünyasındaki soru işaretlerine rağmen teknoloji şirketlerinin yönteme olan ilgisi giderek artıyor. Google, eylül ayında Terradot ile yaptığı anlaşma kapsamında Brezilya'nın güneyindeki pirinç tarlalarına öğütülmüş kayaç uygulanmasını destekleyeceğini duyurdu. Projeyle 2040 yılına kadar 1 milyon ton karbondioksitin atmosferden uzaklaştırılması hedefleniyor. Anlaşma, pirinç tarlalarının kurutulması yoluyla metan emisyonlarının azaltılmasına yönelik ayrı bir çalışmayı da kapsıyor.
Şirketlerin karbon giderimi satın almak amacıyla oluşturduğu Frontier koalisyonu ise ERW projelerine 121 milyon dolar ayırdı. Lithos ile imzalanan 57 milyon dolarlık anlaşma kapsamında 150 bin tondan fazla karbondioksitin atmosferden uzaklaştırılması planlanıyor. CDR.fyi verilerine göre şirketlerin geliştirilmiş kayaç ayrışması projelerine yönelik yatırım taahhütleri bugüne kadar yaklaşık 670 milyon dolara ulaştı. Karbon gideriminin ton başına ortalama maliyeti ise 350 dolar seviyesinde bulunuyor.
Yönteme ilişkin bir diğer tartışma konusu ise atmosferden uzaklaştırılan karbondioksit miktarının ne kadar doğru hesaplandığı. CarbonPlan, daha önce Lithos'un hektar başına yılda 8,3 ton karbondioksit giderdiği yönündeki açıklamasını sorgulamıştı. Kuruluşa göre açıklanan rakam, daha önce yayımlanan deneylerin yaklaşık yüzde 90'ında elde edilen değerlerin üzerindeydi. Araştırmacılar, bazı modellerde kullanılan denklemlerin öğütülmüş kayaçların yüzey alanını olduğundan büyük gösterebildiğini, bunun da karbon giderim kapasitesinin abartılmasına yol açabileceğini savunuyor.
Geçen yıl yayımlanan araştırmalar, kayaçlardan açığa çıkan kalsiyum ve magnezyum iyonlarının toprakta uzun süre kalabildiğini gösterdi. Bu durum, karbonun okyanuslara ulaşarak kalıcı biçimde depolanmasını geciktirebiliyor.
Üstelik bazı koşullarda bikarbonatın yeniden karbondioksite dönüşmesi, yakalanan karbonun atmosfere geri dönmesine de neden olabiliyor.
Öte yandan araştırmacılara göre yöntemin karşı karşıya olduğu sorunların tamamı çözümsüz değil. Uygun tarım arazilerinin seçilmesi ve doğru tarımsal yönetim uygulamalarıyla iyonların toprakta tutulma riski azaltılabiliyor. Lithos CEO'su Mary Yap da uygun toprak koşullarında daha fazla miktarda ince öğütülmüş kayaç kullanılarak yüksek karbon giderim oranlarına ulaşılabileceğini savunuyor.