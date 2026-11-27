FAZLA KAYAÇ TOZU TARIMSAL VERİMİ DÜŞÜREBİLİR

Aslında yöntemin tarım açısından önemli avantajları da bulunuyor. Öğütülmüş kayaçlar toprağın asitliğini azaltabiliyor, besin maddesi içeriğini zenginleştirebiliyor ve su tutma kapasitesini artırabiliyor. Çiftçiler de uzun yıllardır tarımsal faaliyetler nedeniyle artan toprak asitliğini dengelemek için öğütülmüş kireçtaşı kullanıyor. Bazı araştırmalarda ERW uygulanan tarlalarda medyan ürün veriminin yüzde 20'den fazla arttığı görüldü.

Ancak kullanılan kayaç miktarı arttıkça bu avantajlar yerini ciddi sorunlara bırakabiliyor. Toprağın pH değerinin nötr seviyenin üzerine çıkması, bitkilerin ihtiyaç duyduğu bazı mikro besin maddelerini almasını zorlaştırıyor. Bu durum bitkileri hastalıklara karşı daha savunmasız hale getirirken ürün verimini de düşürebiliyor. CarbonPlan araştırmacısı Tyler Kukla, yıllık 600 milyon tonluk karbon giderim hedefinin bile bazı tarım ürünleri için aşırı yüksek uygulama miktarları gerektirebileceğine dikkat çekiyor.