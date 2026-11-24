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İstanbul
İngiltere’nin Ukrayna’ya yönelik askeri yardımları bu kez tartışmalı bir patlayıcı alımıyla gündeme geldi. Financial Times (FT), İngiltere Savunma Bakanlığının ABD merkezli Tripwire South LLC şirketinden satın aldığı tonlarca C4 plastik patlayıcının, beyan edilen kimyasal içeriği taşımadığını öne sürdü. Araştırmaya göre şirketin sahibi, aynı zamanda yarı zamanlı polis memuru olarak çalışan ABD’li silah tüccarı Ryan Morris, İngiltere’ye geleneksel C4’ten daha güçlü olduğu iddia edilen “EDC-4” adlı ürünü sattı.
Ancak yapılan incelemelerde patlayıcıların, askeri C4’ün temel bileşeni olan RDX yerine daha ucuz olan PETN içerdiği ileri sürüldü. Söz konusu ürünlerin Ukrayna’ya tonlar halinde gönderildiği belirtildi.
İngiltere Savunma Bakanlığı, Financial Times’a yaptığı açıklamada, bağımsız testlerde patlayıcıların yalnızca PETN içerdiğinin tespit edildiğini doğruladı.
Buna karşın Bakanlık, ürünlerin kullanım amacına uygun olduğunu ve performansları konusunda herhangi bir endişe taşımadıklarını bildirdi. Ukrayna’dan da olumlu geri dönüşler alındığı belirtildi. Araştırmanın dikkat çeken bir diğer ayrıntısı ise güvenlik belgeleri oldu. Şirketin sunduğu belgelerde ürünlerin RDX içerdiği belirtilirken, bazı taşıma ve depolama güvenliği uyarılarının yer almadığı kaydedildi.
FT’nin ulaştığı belgelere göre, Nisan 2025’te imzalanan anlaşma kapsamında ilk etapta 36 ton patlayıcı sipariş edildi. Toplamda 204 tona kadar alım yapılmasına olanak tanıyan sözleşmenin potansiyel değerinin yaklaşık 26,3 milyon sterlin olduğu aktarıldı.
Tartışmaların odağındaki Tripwire South LLC ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Şirket, İngiltere’ye sattığı patlayıcıların RDX içerdiğini, ürünlerin güvenliği ve performansı açısından herhangi bir sorun bulunmadığını savundu.
İngiltere Parlamentosu Savunma Komitesi üyesi Liberal Demokrat Partili Milletvekili Mike Martin de ortaya çıkan bulgulara tepki gösterdi. Financial Times’a konuşan Martin, Savunma Bakanlığının yüzlerce Ukraynalı askerin hayatını riske atmış olabileceğini söyledi.