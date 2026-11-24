İngiltere’nin Ukrayna’ya yönelik askeri yardımları bu kez tartışmalı bir patlayıcı alımıyla gündeme geldi. Financial Times (FT), İngiltere Savunma Bakanlığının ABD merkezli Tripwire South LLC şirketinden satın aldığı tonlarca C4 plastik patlayıcının, beyan edilen kimyasal içeriği taşımadığını öne sürdü. Araştırmaya göre şirketin sahibi, aynı zamanda yarı zamanlı polis memuru olarak çalışan ABD’li silah tüccarı Ryan Morris, İngiltere’ye geleneksel C4’ten daha güçlü olduğu iddia edilen “EDC-4” adlı ürünü sattı.

Ancak yapılan incelemelerde patlayıcıların, askeri C4’ün temel bileşeni olan RDX yerine daha ucuz olan PETN içerdiği ileri sürüldü. Söz konusu ürünlerin Ukrayna’ya tonlar halinde gönderildiği belirtildi.