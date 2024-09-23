İsrail ve Hizbullah'ın intikam savaşı: Yarım saat içinde 80'den fazla hava saldırısı! İşte bölgedeki son gelişmeler

23 Eylül 2024 09:53 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 10:23

İsrail ve Hizbullah arasındaki intikam saldırıları devam ediyor. Hizbullah'ın roketlerle İsrail'i vurmasının ardından İsrail hava saldırısı başlattı. Son 30 dakikada Lübnan'ın birçok noktasına 80'den fazla bomba yağdı. İsrail, Lübnan'daki sivilleri, ''Bölgeyi terk edin'' diyerek uyardı. İşte yaşanan son gelişmeler...

Canlı Anlatım Özeti İSRAİL: 150'DEN FAZLA HEDEF VURULDU

İSRAİL, BİR HİZBULLAH ÜYESİNİ DAHA ÖLDÜRDÜ

İSRAİL LÜBNAN'IN BİRÇOK NOKTASINI HEDEF ALDI

30 DAKİKADA 80'DEN FAZLA HAVA SALDIRISI

23.09.2024 10:21

İSRAİL: 150'DEN FAZLA HEDEF VURULDU

İsrail ordusu, bu sabah Lübnan​'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği saldırılarda 150'den fazla "hedefin" vurulduğunu duyurdu. İsrail ordusu, hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan'a bu sabah düzenlenen saldırılarda şu ana kadar 150'den fazla "hedefin" bombalandığı belirtildi. Saldırıların çok sayıda savaş uçağı tarafından düzenlendiği ifade edildi.

23.09.2024 10:18

İSRAİL, BİR HİZBULLAH​ ÜYESİNİ DAHA ÖLDÜRDÜ

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile girilen çatışmada bir mensubunun daha öldüğünü açıkladı. Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah mensubu Mahmud Hüseyin Saad'ın İsrail ile çıkan çatışmada öldüğü belirtildi.

23.09.2024 09:30

İSRAİL LÜBNAN'IN BİRÇOK NOKTASINI HEDEF ALDI

Saldırılarda, Abba, Cebşit, Eş-Şarkiye, En-Nemriye, Kefer Tenbit, Nebatiye el- Fevka, Deyr ez-Zehrani, Rumin, Humin el-Fevka, Yahmur, Arnun ve Secd beldeleri çevresi, Kefer Rumman otoyolu, Et-Tuffah bölgesindeki tepeler ve Er-Reyhan dağı gibi birçok nokta hedef alındı.

Aynı zamanda İsrail, ülkenin doğusundaki Bekaa, Şemstar, Budayi, En-Nebi Şit ve Bealbek gibi birçok bölgeye de hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Ed-Delafe eteklerindeki Litani Nehri yatağı ve Sur'un doğusundaki bölgeleri de yoğun şekilde bombaladı.

23.09.2024 08:45

30 DAKİKADA 80'DEN FAZLA HAVA SALDIRISI

İsrail'in uyarısının ardından Lübnan'a hava saldırısı başladı. Ülkenin güneyindeki en-nebatiye kentine bağlı ez-zerrariye ve ensar beldeleri arasındaki bölgelere ve vadilere 30 dakika içinde 80'den fazla hava saldırısı düzenledi.

23.09.2024 08:00

İSRAİL'DEN LÜBNAN HALKINA UYARI

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tümamiral Daniel Hagari​, sınır köylerindeki Lübnanlı sivillere çağrıda bulundu. Hagari, "Lübnan'daki köylerin tüm sakinlerine sesleniyorum, yakın gelecekte Lübnan'daki hedeflerini vuracağız. Hizbullah'ın silah sakladığı mülklerin yakınında veya evlerin içinde bulunan herkesi derhal uzaklaşmaya çağırıyoruz." dedi.