İsrail yine sivilleri vurdu! 84 ölü, onlarca yaralı var

02 Kasım 2024 07:50 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 07:56

İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 50’si çocuk en az 84 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail’in Filistin​'de sivillere yönelik katliamlarına bir yenisi daha eklendi. Gazze​ Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki Şelayil ve el-Gandur ailelerine ait binaları bombaladığı duyuruldu.

50'Sİ ÇOCUK EN AZ 84 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçinde 170 sivil bulunan binalara yönelik saldırılarda 50’si çocuk en az 84 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusunun hastaneler ile sağlık ve sivil savunma ekiplerini hedef alması nedeniyle sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği hatırlatılan açıklamada, uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapıldı.