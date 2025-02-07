Santorini beşik gibi! Deprem fırtınası sürüyor: Binlerce sarsıntı kaydedildi

Yunanistan Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Santorini ile Amorgos adası arasındaki denizde saat 20.16'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaklaşık iki saat sonra ise 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

GÜVENLİK ENDİŞESİ ARTIYOR

Yetkililer, ada genelinde şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya büyük çapta hasar bildirilmediğini belirtti.

Ancak bölge halkının büyük bölümü adayı terk etti. Şu ana kadar 11 binden fazla kişi tahliye edilirken, bazı ada sakinleri yağmalama korkusuyla gece devriyeleri oluşturdu.

DEPREMLER NE KADAR SÜRECEK?

Uzmanlar, Santorini ve çevresinde yaşanan bu "sismik krizin" ne zaman sona ereceğinin belirsiz olduğunu vurguluyor.

Atina Ulusal Gözlemevi Araştırma Direktörü Dr. Athanassios Ganas, "Modern zamanlarda Yunanistan'da böyle bir duruma hiç rastlamadık. Gerçekten öngörülemez bir süreç içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar en büyük sarsıntının Çarşamba günü meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem olduğu belirtilirken, uzmanlar bölgede şiddetli bir depremin olasılığını göz ardı etmiyor.

Yetkililer ayrıca, bölgedeki yamaçlarda heyelan riski olduğunu açıkladı.

TSUNAMİ ENDİŞESİ

Adada kalan bazı vatandaşlar olası bir tsunamiye karşı önlem almaya başladı.

Santorini'nin Monolithos sahilinde, denize yakın yerleşen yapıları korumak amacıyla kum torbalarından bariyerler oluşturuldu.

MİÇOTAKİS'TEN SAKİNLİK ÇAĞRISI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Perşembe günü kriz masası toplantısında, "Tüm acil durum planları devrede.

Gerekli ekipler Santorini ve diğer adalara sevk edildi. Her ihtimale hazırlıklıyız" dedi.

Miçotakis, adalılara sükûnet çağırısı yaparak yetkililerle iş birliği yapmalarını istedi.

Depremler volkanik bağlantılı değil

Santorini, volkanik adaların oluşturduğu Helenik Volkanik Yay'ının bir parçasında bulunuyor.

Ancak uzmanlar, son sarsıntıların volkanik hareketlerle değil, levha tektoniğiyle ilgili olduğunu belirtiyor.

Yetkililer, bölgede artçı sarsıntıların haftalarca sürebileceğini ifade ederken, deprem hareketliliğinin yakından takip edildiğini vurguluyor.