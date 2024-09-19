Savaşta yeni aşama! Nasrallah'ın konuşmasına dakikalar kala başladı: İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı

19 Eylül 2024 17:18 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 17:31

Lübnan'daki cihaz patlamalarının ardından Mavi Hat olarak bilinen sınır bölgesinde çatışmalar şiddetini arttırdı. İsrail ve Lübnan Hizbullah'ı dün geceden bu yana karşılıklı saldırılarla birbirlerini hedef aldı. Son olarak, İsrail Hizbullah Lideri Nasrallah'ın açıklama yapmasına dakikalar kala hava saldırısı başlattı.

İsrail'in Lübnan​'da çağrı cihazları ve telsizleri patlattığı siber saldırıların ardından Lübnan sınırında tansiyon yükseldi. İsrail'e ait jetler ve hava topları gece boyunca Lübnan'ın güneyinde çok sayıda bölgeyi hedef aldı.

İsrail ordusu, gerçekleştirilen hava saldırılarında Chihine, Tayibe, Blida, Meiss El Jabal, Aitaroun ve Kfarkela bölgelerindeki Hizbullah​ hedeflerinin yanı sıra Khiam bölgesinde Hizbullah'ın kontrolünde olan bir silah deposunu havaya uçurduğunu belirtti.

NASRALLAH AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Lübnan Hizbullah'ı lideri Hasan Nasrallah, Lübnan'daki patlamalarla ilgili konuşması saat 17:00'de başladı. Nasrallah'ın açıklamaları, gerilimin yüksek olduğu bölgedeki gelişmelere ilişkin belirleyici olacak.

Nasrallah'ın konuşmasında öne çıkanlar başlıklar şöyle:

"Bu iki günde gördüğümüz durumla ilgili konudan bahsedeceğim. Yaşadığımız olay karşısında ne yapacağız? Siyasi olarak nasıl bir tutum sergileyeceğiz.

Öncelikli olarak şehitlerin aileleri var. İster patlamalardan dolayı şehit olanlar veya güneyde cephede şehit olanlar. Onlara başsağlığı diliyorum. Aynı zamanda tebriklerimi sunuyorum.

"UZUN SÜRE BÖYLE BİR DAYANIŞMA GÖRMEMİŞTİK"

"Muayenehanelerin kapılarını açan doktorlara teşekkür ediyorum. Bütün Lübnan halkına teşekkür ediyorum. Bütün bölgelerde bizimle işbirliği yaptılar, dayanışma sağladılar. Mezhepçilikten, siyasetten ötede dayanışmada bulundular. Bütün liderlere, dini, siyasi mercilere, bakanlara, milletvekillere, partililere, akademisyenlere, medyaya teşekkür ediyorum."

"Bu temiz kanların bereketini gördük. Lübnan'da tekrar şunu gördük. Büyük bir insani ve ahlaki dayanışma oldu. Uzun süre böyle bir dayanışma görmemiştik."

"DÜŞMAN KIRMIZI ÇİZGİLERİ AŞTI"

"Salı günü düşman İsrail binlerce çağrı cihazını hedef aldı ve eşzamanlı olarak patlattı. Düşman bu operasyonda bütün ilkeleri çiğnedi, kırmızı çizgileri aştı. Hiçbir şeyi umursamıyorlar. Ne ahlaki ne insani ne de yasal olarak. Patlamaların bazıları hastanelerde oldu. Çağrı cihazı taşıyanların bazıları hastanelerde, eczanelerde çalışıyordu. Çarşı, mağaza, evlerinde olanlar, araçlarında olanlar vardı. Ana yollarda ve birçok sivil, kadın, çocuklar da taşıyordu çağrı cihazlarını, sadece Hizbullah'ın savaşçıları değil."

"Sivillerin kullandığı cihazı hedef aldılar. Sadece bizde değil bütün dünyada kullanılan cihazlar. Hastaneler ve ticari firmalar kullanıyor. İsrail'le olan savaşımız boyunca böyle bir saldırı görülmedi. İnsanların bulunduğu ortam göz ardı edilerek, ellerindeki cihazlar patlatıldı."

"Bu patlatma olayı savaşın bir parçası. En yeni teknolojilerin onlarda olması çok normal değil mi? Kanımızı, ruhumuzu ve kardeşlerimizi bu uğurda feda etmek yolunda yola çıktık."

"Direnişimize devam edeceğiz, asla teslim olmayacağız. Bu darbe bize gerekli dersleri verdi, daha güçlü ayağa kalkacağız. Bu saldırıların üstünden 1 yıl geçti. İnsanlar bugün bizim direnişimizin faydasız olduğunu düşünebilir ancak önemli olan düşmanın ne söylediği."

İSRAİLLİ SİVİLLER YARALANDI

Öte yandan İsrail basını, Lübnan'dan açılan tanksavar füze ateşi sonucu çok sayıda İsrailli sivilin yaralandığını bildirdi. Hizbullah, sınır hattındaki bölgeye yönelik saldırısında, 2'si ağır 8 İsraillinin yaralandığını duyurdu.

Lübnan Hizbullahı, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'deki Filistin halkının direnişine destek amacıyla sınır hattındaki el-Merc (Margaliot) bölgesindeki İsrail askerlerini uygun silahlarla hedef aldığını ve isabet kaydettiğini" bildirdi.

İsrail merkezli Walla haber sitesine göre ise saldırıda yaralananlar helikopterle Hayfa kentinde bir hastaneye nakledildi. Yaralıların sivil veya asker olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

İSRAİL YİNE FOSFOR BOMBASINI KULLANDI

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde de İsrail savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki çok sayıda beldeye hava saldırısı​ gerçekleştirdiğini okuyucularıyla paylaştı.

Haberde, "İsrail fosfor ve sis bombalarıyla Ayta eş-Şaab ve Ramiye beldelerinin çevrelerini hedef aldı" denildi.

İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) Bekaa ve Raşya beldelerinde alçak uçuş gerçekleştirdiği belirtilirken, Adise beldesi çevrelerine İHA saldırısı düzenlendiği ifade edildi.

LÜBNAN'DA ÇAĞRI CİHAZLARI VE TELSİZLER PATLADI

Lübnan'da 17 ve 18 Eylül'de Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları (Pager) ile telsizlerde eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Saldırılarda 2'si çocuk 37 kişinin hayatını kaybettiği, en az 3 bin 250 kişinin yaralandığı bildirildi.

SAVAŞTA YENİ BİR AŞAMA BAŞLADI

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, cihaz patlamalarının yakısı sürerken yaptığı açıklamada, odaklarının kuzeye kaydığını ve "savaşta yeni bir aşamanın" başladığını duyurdu.

Yoav Gallant, sınır bölgesine daha fazla İsrail askeri birlikleri ve kaynaklar gönderildiğini dile getirdi.

İsrailli yetkililere göre sınıra konuşlandırılan kuvvetler arasında Gazze'de savaşan komando ve paraşütçü unsurları içeren seçkin bir oluşum olan 98. Tümen de bulunuyor.