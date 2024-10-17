Son dakika | İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu, Hizbullah çifte darbe vurdu! Suriye de hedefte

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı

17 Ekim 2024 09:23 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 09:49

Son dakika haberi... İsrail, Lübnan'ın güneyini hedef aldığı saldırılarda çok sayıda sivilin ölümüne neden oldu. Hizbullah ise İsrail'e çifte darbe vurdu. İsrail'in Kiryat Shmona şehrine bir dizi füze fırlatan Hizbullah, İsrail tankını da hedef aldı. ABD'nin gönderdiği hava savunma sistemi THAAD ise İsrail'e konuşlanıyor. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...

Canlı Anlatım Özeti BEYRUT'TAN CHARTER UÇAĞI TÜRKLER İÇİN HAVALANACAK

ABD VE İSRAİL ARASINDA THAAD GÖRÜŞMESİ

İSRAİL'E HİZBULLAH'TAN ÇİFTE DARBE

İSRAİL SURİYE'Yİ DE VURDU 17.10.2024 09:00 BEYRUT'TAN CHARTER UÇAĞI TÜRKLER İÇİN HAVALANACAK Lübnan​'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları​ için ayarlanan charter uçak seferi, bugün Beyrut-Çukurova-İstanbul güzergahında gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için ayarlanan charter uçak seferi, bugün Beyrut-Çukurova-İstanbul güzergahında yapılacak. Uçağın, saat 09.00'da 169 yolcusuyla Beyrut'tan havalanması öngörülüyor. 17.10.2024 07:00 ABD VE İSRAİL ARASINDA THAAD GÖRÜŞMESİ ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefonda görüşerek İsrail'in Lübnan'daki operasyonları ve kapsamlı bölgesel güvenlik konularını ele aldığı bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ikilinin “ABD'nin İsrail'in savunmasına verdiği güçlü desteğin operasyonel bir örneği olarak THAAD (Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması) füze sisteminin İsrail’e konuşlandırılması konusunu ele aldığı” kaydedildi. 17.10.2024 06:15 İSRAİL'E HİZBULLAH​'TAN ÇİFTE DARBE İsrail'in Lübnan'a saldırıları devam ederken Hizbullah misilleme için harekete geçti. Lübnan'dan İsrail'in Kiryat Shmona şehrine biz dizi füze fırlatıldı. İsrail basını saldırıyı doğruladı. Lübnan’ın Nakura bölgesi yakınlarındaki Labbouneh Tepeleri'nde bulunan bir İsrail tankı da güdümlü füzeyle vuruldu. 17.10.2024 03:55 İSRAİL SURİYE'Yİ DE VURDU Beşar Esad rejimi, İsrail'in Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye iline saldırı düzenlediğini öne sürdü. Rejimin haber ajansı SANA'daki haberde, "Lazkiye semalarında patlamalar duyuldu. Hava savunma sistemleri düşman hedeflere karşılık veriyor." ifadeleri kullanıldı. Haberde ayrıca saldırı yerinde çıkan yangına, itfaiye ekiplerinin müdahale etmeye çalıştığı belirtildi. Rejime yakın sosyal medya hesaplarında ise Lazkiye'nin doğu girişinde bir askeri karargaha düzenlenen saldırı sonucunda onlarca patlama meydana geldiği kaydedildi. 17.10.2024 01:57 İSRAİL LÜBNAN'IN GÜNEYİNİ VURDU: ÇOK SAYIDA ÖLÜ Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in güneydeki Tayrdaba kasabasına düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde de İsrail'in ülkenin güneyindeki Habbuş kasabasında bir eve düzenlediği hava saldırısı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği ve evin tamamen yıkıldığı aktarıldı. Haberde ayrıca İsrail'in son 3 saatte Lübnan'ın doğu ve güneyindeki kasabalara 15'ten fazla hava saldırısı düzenlediği bildirildi. İlgili Haberler Son dakika | İsrail'in İran'a saldırısı an meselesi! Hedefler belli, ABD'ye bilgi verdi! Gerilim had safhada İsrail'den Suriye'ye saldırı: Peş peşe patlamalarla yangın başladı