Yarıyıl tatili sona erdi! Okullarda ders başı zamanı geldi: Ara tatil Ramazan Bayramı'na denk geliyor

03 Şubat 2025 02:51 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 02:59

İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi bugün başladı. 18 milyon öğrenci yeniden ders başı yaparken, ikinci dönem özellikle sınavlara hazırlanan 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencileri için yoğun bir tempoyla geçecek. Eğitim maratonunun 2025 yılının ilk ara tatili Ramazan Bayramı ile aynı haftaya denk geliyor.

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi bugün başladı. Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde eğitim gören 18 milyon öğrenci yeniden ders başı yaptı. ARA TATİL NE ZAMAN? İkinci dönemin ara tatili 28 Mart 2025 Cuma günü başlayacak. Hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün sürecek tatilin ardından öğrenciler, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü yeniden derslerine devam edecek. SINAV MARATONU BAŞLIYOR İkinci dönem, özellikle 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla geçecek. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak. Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Yeterlilik Testi (YDT) 22 Haziran'da uygulanacak. Sınav sonuçları, 22 Temmuz’da açıklanacak. OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 3 Şubat’ta başlayan ikinci dönem, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler yaz tatiline girmiş olacak. İlgili Haberler İstanbul'da Ramazan öncesi kırmızı et kararı! Denetimler artırılacak, fiyatlar sabitlenecek MEB duyurdu: Okullarda yeni uygulama başlıyor! Kartalkaya faciası ders oldu