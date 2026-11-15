15 Kasım 2026 döviz kurları | Dolar yükseldi, Euro ve Sterlin düştü

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. ABD doları, Türk Lirası karşısında güçlü görünümünü sürdürdü. Euro ve Sterlin ise son bir haftada düşüş yaşadı. Yatırımcılar pazar günü döviz piyasasındaki son durumu merak ediyor. Peki dolar kaç TL? Euro ve Sterlin ne kadar? İşte 15 Kasım 2026 güncel döviz kurları....