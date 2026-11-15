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15 Kasım 2026 döviz kurları | Dolar yükseldi, Euro ve Sterlin düştü

KAYNAK:
Onur Kaya
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GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 07:32
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GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 07:32
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1
15 Kasım 2026 döviz kurları

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. ABD doları, Türk Lirası karşısında güçlü görünümünü sürdürdü. Euro ve Sterlin ise son bir haftada düşüş yaşadı. Yatırımcılar pazar günü döviz piyasasındaki son durumu merak ediyor. Peki dolar kaç TL? Euro ve Sterlin ne kadar? İşte 15 Kasım 2026 güncel döviz kurları....

2
STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?

Alış: 66,5974 TL
Satış: 66,6129 TL

3
EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?

Alış: 55,5554 TL
Satış: 55,5654 TL

4
1 DOLAR KAÇ TL?

1 DOLAR KAÇ TL?

Alış: 50,3596TL
Satış: 50,3716 TL

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