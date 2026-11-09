9 Kasım 2026 döviz kurları | Dolar ve Euro ne kadar?

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İstanbul
İç ve dış piyasayı yakından etkileyen döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor.
Dolar, Euro ve Sterlin yeni haftaya yukarı yönlü seyirle başladı. Yatırımcılar pazartesi günü döviz piyasasındaki son durumu merak ediyor.
Peki 1 dolar kaç TL? Euro ve Sterlin ne kadar? İşte 9 Kasım 2026 güncel döviz kurları...
EURO NE KADAR?
Alış: 56,0192 TL
Satış: 56,1232 TL
STERLİN NE KADAR?
Alış: 67,1763 TL
Satış: 67,1941 TL
1 DOLAR KAÇ TL?
Alış: 50,1686 TL
Satış: 50,1855 TL