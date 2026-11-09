9 Kasım 2026 döviz kurları | Dolar ve Euro ne kadar?

İç ve dış piyasayı yakından etkileyen döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor.

Dolar, Euro ve Sterlin yeni haftaya yukarı yönlü seyirle başladı. Yatırımcılar pazartesi günü döviz piyasasındaki son durumu merak ediyor.

Peki 1 dolar kaç TL? Euro ve Sterlin ne kadar? İşte 9 Kasım 2026 güncel döviz kurları...