ABD işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

01 Ağustos 2024 17:06 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 17:07

SGK prim ödemeleri ve Bağkur prim eşitleme için çağrı! İş dünyası taleplerini tek tek sıraladı

SGK prim ödemeleri ve Bağkur prim eşitleme için çağrı! İş dünyası taleplerini tek tek sıraladı

ABD ekonomisinin önemli göstergelerinden biri olan işsizlik maaşı başvurusu sayısı 27 Temmuz ile biten haftada 249 bine yükselerek piyasa beklentilerini aştı. Ülkede işsizlik 14 bin kişi artarak 249 bine çıktı.

İŞSİZLİK ARTTI

İşsizlik maaşı başvurularına dair piyasa beklentisi, başvuru sayısının 236 bin olacağı yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 235 bin olarak kaydedilmişti. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 2 bin 500 artışla 238 bine yükseldi.

PİYASADA YUMUŞAMA SÜRÜYOR

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 20 Temmuz ile biten haftada 33 bin kişi azalarak 1 milyon 877 bine çıktı. Analistler, diğer temel göstergelerle birlikte işsizlik maaşı başvurularında yaşanan artışın iş gücü piyasasındaki yumuşamanın sürdüğünü gösterdiğini ve bunun da ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayında politika faizini düşürebileceğine dair beklentileri güçlendirdiğini belirtti.