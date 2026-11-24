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İstanbul
Küresel altın piyasasında yıllardır süregelen işlem düzenini değiştirebilecek önemli bir adım atıldı. JPMorgan Chase, HSBC Holdings ve StoneX Group, Londra’da fiziki altın külçelerinin belirli bölümlerine ait mülkiyet haklarının dijital ortamda alınıp satılmasını sağlayan ilk işlemleri tamamladı.
Dünya Altın Konseyi (WGC) öncülüğünde geliştirilen sistem, fiziki altının yer değiştirmeden finansal işlemlerde kullanılabilmesini hedefliyor. Üç büyük finans kuruluşu geçen hafta yeni model kapsamında ilk işlemlerini gerçekleştirdi. “Pooled gold interests” adı verilen sistem henüz pilot uygulama aşamasında bulunuyor.
Projenin başarılı olması halinde dünyanın en büyük külçe altın piyasalarından biri olan Londra’da son yılların en kapsamlı yapısal değişimlerinden biri yaşanabilir.
Yeni sistemin en dikkat çekici yanı, yatırımcıların bir altın külçesinin tamamını satın almak zorunda kalmayacak olması. Yatırımcılar, külçenin belirli bir bölümü üzerinde mülkiyet hakkı elde edebilecek. Bu haklar dijital ortamda başka yatırımcılara devredilebilecek. Üstelik bütün bu işlemler sırasında fiziki altının kasadan çıkarılmasına gerek kalmayacak.
Sistem, altının bulunduğu yerde muhafaza edilerek finansal işlemlerde teminat olarak kullanılmasının da önünü açacak.
Dünya Altın Konseyi Üst Yöneticisi David Tait, gerçekleştirilen ilk işlemleri altın piyasası açısından tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. Tait, büyük finans kuruluşlarının ilk kez fiziki altına dayalı parçalı mülkiyet haklarını gerçek piyasa koşullarında devrettiğini, takas ettiğini ve teminat olarak kullandığını belirtti.