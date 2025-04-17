Altın rekora doymuyor! İşte 17 Nisan 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

ABD - Çin arasındaki gerilimin artmasıyla güvenli liman olan altına talep arttı. Gram altın 4 bin lira seviyesini geçti. Ons altında ise rekorlar üste üste geldi. İşte 17 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının giderek artmasıyla altın rekor serisine devam ediyor. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 40 bin lira, en yüksek 4 milyon 99 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 3 artışla 4 milyon 99 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 4.102,75 TL'den, çeyrek altın ise 6.808,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA REKOR

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 17 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

17 NİSAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.102,28

Satış 4.102,75

17 NİSAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.748,00

Satış 6.808,00

17 NİSAN 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.487,00

Satış 13.607,00

17 NİSAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 26.909,00

Satış 27.129,00

17 NİSAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.342,22

Satış 3.342,63