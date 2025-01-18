Besicilerden kış aylarında maliyeti düşüren yöntem: Söğüt dallarından yapıyorlar!

18 Ocak 2025 23:18 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 23:49

Zorlu kış koşullarında, besiciler geleneksel yöntemlere yeni bir halka ekleyerek hem hayvanlarını sağlıklı besliyor hem de cebine katkıda bulunuyor. Yılların deneyimiyle şekillenen bu yöntemde, kışın sert yüzünü gösterdiği Muş'ta yetişen söğüt ağaçları, hayvanlar için doğal ve besleyici bir yem kaynağı haline geliyor…

Muş'ta besicilik yapan vatandaşlar, budadıkları söğüt dallarını küçükbaş hayvanlarına vererek yem ve samandan tasarruf ediyor. Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan illerinden biri olan Muş'ta, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar kış aylarında yem maliyetlerini düşürmek için farklı bir yöntem geliştirdi.

SÖĞÜT AĞAÇLARIYLA BESLİYORLAR

Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte hayvanlarını kar üzerinde besleyen çiftçiler, kendilerine ait arsa ve bahçelerdeki söğüt ağaçlarıyla hayvanlarını besliyor. Söğüt ağaçlarının dallarını budayan besiciler, küçükbaş hayvanlara yem olarak vererek samandan tasarruf ediyor. Sabah saman ve arpa ile hayvanlarını besleyen besiciler, öğleden sonra da budadıkları söğüt dalını hayvanlara vererek süt verimini artırıyor.

“HEM SAĞLIKLI HEM DE SÜT VERİMİNİ ARTIRIYOR”

Kendi arazisindeki söğüt ağaçlarını budayarak küçükbaş hayvanlarına yem olarak veren besici Abuzer Güngör, yöntemin hem ekonomik hem de pratik olduğunu söyledi. Güngör, "Kar yağışı ile birlikte hayvanlarımızı kar üzerinde beslemeye başladık. Yemden ve samandan tasarruf etmek için kendi bahçelerimizde ektiğimiz söğüt ağaçlarının dallarını hayvanlarımıza veriyoruz. Söğüt dalı taze olduğu için hem sağlıklı hem de süt verimini artırıyor. Söğüt dallarını budadıktan sonra sırtımızda taşıyarak keçilerin olduğu alana getirerek onlara veriyoruz” dedi.