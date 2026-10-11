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Borç alarmı Fransa’dan sonra İtalya’da çaldı

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 17:02
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 17:02
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Borç alarmı Fransa’dan sonra İtalya’da çaldı

Avrupa'da borç endişeleri yayılıyor. Fransa'nın kamu maliyesinde yaşadığı sıkıntıların ardından bu kez gözler İtalya'ya çevrildi. Giorgia Meloni hükümetinin savunma ve enerji harcamalarını karşılamak amacıyla onayladığı 28 milyar euroluk ek borçlanma paketi, ülkenin zaten yüksek olan borç yükünü yeniden tartışmaya açtı. Roma yönetiminin bütçe hedeflerini yukarı yönlü güncellemesi, uluslararası yatırım bankalarının da dikkatinden kaçmadı. Özellikle artan faiz maliyetleri ve yaklaşan seçimlerin yaratacağı belirsizlik, İtalya'nın önümüzdeki yıllarda borçlarını nasıl yöneteceği sorusunu gündeme taşıdı.

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Borç alarmı Fransa’dan sonra İtalya’da çaldı

GOLDMAN SACHS'TAN KORKUTAN TAHMİN: BORÇ ORANI YÜZDE 137'YE ÇIKABİLİR

İtalya'nın yeni harcama planı, bütçe açığı hedeflerinde de değişikliğe yol açtı. Hükümet, 2027 yılı için bütçe açığı hedefini gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 3,4'üne, 2028 hedefini ise yüzde 3,2'sine yükseltti. Goldman Sachs Kıdemli Avrupa Ekonomisti Filippo Taddei, söz konusu revizyonları beklenenden daha büyük bir mali gevşeme olarak değerlendirdi. Taddei'ye göre yüksek faiz oranları ve büyüyen bütçe açıkları, İtalya'nın borç yükünü daha da ağırlaştırabilir. Bankanın tahmini, kamu borcunun GSYİH'ye oranının 2028 yılına kadar yüzde 137'ye ulaşabileceğine işaret ediyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde İtalya'nın Avrupa'nın en yüksek borç oranına sahip ülkesi konumuna gelmesi bekleniyor.

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Borç alarmı Fransa’dan sonra İtalya’da çaldı

SEÇİM YAKLAŞIRKEN MALİ DİSİPLİN ZORLAŞIYOR

İtalya ekonomisi açısından bir diğer risk ise yaklaşan genel seçimler. En geç Aralık 2027'de yapılması beklenen seçimler öncesinde siyasi partilerin harcamaları artıracak vaatlerle seçmenin karşısına çıkması bekleniyor. Hem sağ hem de sol blokların koalisyon hesapları, hükümetin bütçe açığını azaltmaya yönelik adımlarını zorlaştırabilir. Siyasi belirsizlik tahvil piyasasına da yansıyor. İtalya'nın 10 yıllık devlet tahvillerinde (BTP) getirilerin yüksek seyretmesi, hükümetin borçlanma maliyetlerini artırırken mevcut borçların çevrilmesini de daha pahalı hale getiriyor.

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Borç alarmı Fransa’dan sonra İtalya’da çaldı

UBS, İTALYAN TAHVİLLERİNDE DÜŞÜŞE OYNUYOR

Borç endişeleri yatırım bankalarının pozisyonlarına da yansımış durumda. UBS Yatırım Bankası yetkilileri, İtalyan devlet tahvillerinde kısa pozisyon almayı tercih ediyor. Yani banka, tahvil fiyatlarının gerileyeceği beklentisiyle hareket ediyor.

Bu tercihin arkasında ise İtalya'nın Fransa'nın ardından Avrupa borç piyasasının yeni zayıf halkası olabileceği düşüncesi bulunuyor. Özellikle faizlerin yüksek kaldığı bir ortamda büyüyen bütçe açıklarının tahvil piyasası üzerindeki baskıyı artırabileceği değerlendiriliyor.

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Borç alarmı Fransa’dan sonra İtalya’da çaldı

PIMCO FARKLI DÜŞÜNÜYOR: İTALYA'NIN FRANSA'YA GÖRE AVANTAJLARI VAR

Ancak İtalya'nın yeni bir borç krizine sürükleneceği görüşüne herkes katılmıyor. PIMCO Portföy Yöneticisi Konstantin Veit, İtalya'nın Fransa'ya kıyasla daha dayanıklı bir mali yapıya sahip olduğunu savunuyor. Veit'e göre iki ülke arasındaki en önemli farklardan biri, devlet tahvillerinin kimlerin elinde bulunduğu.

Fransız tahvillerinin büyük bölümünün yabancı yatırımcılar tarafından tutulması, piyasayı olumsuz gelişmelere karşı daha hassas hale getiriyor. İtalya'da ise devlet tahvillerinin ağırlıklı olarak yerli yatırımcıların elinde bulunması, olası satış dalgalarına karşı bir denge unsuru oluşturuyor. İtalya'nın daha güçlü bir birincil bütçe dengesine sahip olması da ülkenin avantajları arasında gösteriliyor.

Veit, Roma'daki siyasi yapının daha öngörülebilir olmasını ve İtalya'nın geçmişte zorlu mali kararları uygulayabilmesini de önemli görüyor. PIMCO yöneticisine göre bu unsurlar, borç oranı yüksek olsa bile İtalya'nın olası bir mali sarsıntıya karşı Fransa'dan daha dirençli kalmasını sağlayabilir.

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