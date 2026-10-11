Borç alarmı Fransa’dan sonra İtalya’da çaldı

PIMCO FARKLI DÜŞÜNÜYOR: İTALYA'NIN FRANSA'YA GÖRE AVANTAJLARI VAR

Ancak İtalya'nın yeni bir borç krizine sürükleneceği görüşüne herkes katılmıyor. PIMCO Portföy Yöneticisi Konstantin Veit, İtalya'nın Fransa'ya kıyasla daha dayanıklı bir mali yapıya sahip olduğunu savunuyor. Veit'e göre iki ülke arasındaki en önemli farklardan biri, devlet tahvillerinin kimlerin elinde bulunduğu.

Fransız tahvillerinin büyük bölümünün yabancı yatırımcılar tarafından tutulması, piyasayı olumsuz gelişmelere karşı daha hassas hale getiriyor. İtalya'da ise devlet tahvillerinin ağırlıklı olarak yerli yatırımcıların elinde bulunması, olası satış dalgalarına karşı bir denge unsuru oluşturuyor. İtalya'nın daha güçlü bir birincil bütçe dengesine sahip olması da ülkenin avantajları arasında gösteriliyor.

Veit, Roma'daki siyasi yapının daha öngörülebilir olmasını ve İtalya'nın geçmişte zorlu mali kararları uygulayabilmesini de önemli görüyor. PIMCO yöneticisine göre bu unsurlar, borç oranı yüksek olsa bile İtalya'nın olası bir mali sarsıntıya karşı Fransa'dan daha dirençli kalmasını sağlayabilir.