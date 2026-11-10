Çin’den gelen rakamlar piyasayı karıştırdı: Fiyatlarda sert hareket

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İstanbul
Küresel alüminyum piyasasında dengeleri değiştiren gelişme Çin'den geldi. Dünyanın en büyük alüminyum üreticisi olan Çin'in 2026 yılının ilk 10 ayında ihracatını önemli ölçüde artırması, uluslararası piyasalarda arzın yükseleceği endişesini beraberinde getirdi. Açıklanan verilerin ardından alüminyum fiyatlarında sert düşüşler görüldü. Londra Metal Borsası'nda (LME) alüminyum yüzde 1,34 değer kaybederken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) düşüş yüzde 3'ü aştı.
Londra Metal Borsası'nda işlem gören üç ay vadeli gösterge alüminyum kontratı, TSİ 10.41 itibarıyla yüzde 1,34 düşerek ton başına 3.025,50 dolara geriledi. Çin piyasasında ise kayıplar daha belirgin oldu. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en fazla işlem gören alüminyum kontratı yüzde 3,38 değer kaybederek ton başına 22.715 yuana (3.405,45 dolar) indi.
Fiyatlardaki bu hareketin arkasında, Çin'in dünya piyasalarına daha fazla alüminyum göndermeye başladığını gösteren ihracat rakamları bulunuyor.
Çin gümrük idaresinin yayımladığı veriler, ülkenin alüminyum ihracatındaki artışı gözler önüne serdi. Buna göre Çin'in işlenmemiş alüminyum ve alüminyum ürünleri ihracatı, 2026 yılının ocak-ekim döneminde 5,91 milyon tona yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde bu miktar 5,02 milyon ton seviyesindeydi. Veriler, birincil alüminyumun yanı sıra alaşımları ve yarı mamul alüminyum ürünlerini de kapsıyor.
Dünyanın hem en büyük alüminyum üreticisi hem de tüketicisi konumundaki Çin'in ihracatını artırması, küresel arz dengesine ilişkin hesapları da değiştirdi. Piyasaya daha fazla ürün girebileceği beklentisi, fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı.
Ancak uzmanlara göre Çin'den gelen rakamları tek başına küresel bir arz fazlasının işareti olarak görmek doğru değil. AL Circle Piyasa Araştırmaları ve Veri İstihbaratı Başkanı Rupankar RM, Çin'in ihracatındaki yükselişin uluslararası piyasalarda daha fazla alüminyum bulunabileceği yönündeki endişeleri güçlendirdiğini belirtti.
Rupankar'a göre ihracattaki artış, piyasada kalıcı ve yapısal bir arz fazlası oluştuğu anlamına gelmiyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri de küresel stokların halen görece düşük seviyelerde bulunması. Üstelik Çin dışındaki bölgelerde üretimi kesintiye uğrayan alüminyum tesislerinin yeniden devreye alınması süreci de henüz tamamlanmış değil.
Piyasadaki dikkat çekici gelişmelerden biri de Londra Metal Borsası depolarındaki stokların azalması. LME'ye kayıtlı depolarda bulunan alüminyum miktarı 226 bin 975 ton seviyesine kadar geriledi. Bu rakam, yılın başından bu yana stoklarda yüzde 55'lik düşüş yaşandığını gösteriyor. Bir başka önemli ayrıntı ise depolardaki alüminyumun kaynağı. Mevcut stokların önemli bir bölümünü Rusya menşeli ürünler oluştururken, Batılı yatırımcıların ve tüccarların büyük kısmı bu ürünleri tercih etmiyor.
Dolayısıyla Çin'in ihracatındaki yükselişe rağmen küresel alüminyum piyasasında arzla ilgili belirsizlikler tamamen ortadan kalkmış değil.
Alüminyum fiyatları üzerinde etkili olan bir diğer gelişme ise Orta Doğu'daki üretim beklentileri. Küresel alüminyum ergitme kapasitesinin yaklaşık yüzde 9'unu karşılayan bölgede daha önce yaşanan arz kesintileri, fiyatların yükselmesine neden olmuştu.
Ancak son dönemde üretimin yeniden başlayabileceği beklentisi, piyasadaki havayı değiştirdi. Buna Endonezya'dan gelecek yeni alüminyum arzı da eklenince, arz sıkıntısı nedeniyle fiyatlara yansıyan prim gerilemeye başladı. Çin'in ihracat rakamları ise bu baskıyı daha da artırdı.
Alüminyumda başlayan düşüş yalnızca bu metalle sınırlı kalmadı. Küresel piyasalarda işlem gören diğer sanayi metallerinde de kayıplar yaşandı.
Londra Metal Borsası'nda bakır yüzde 0,27, çinko yüzde 0,03, kurşun yüzde 0,16, nikel yüzde 0,59 ve kalay yüzde 0,99 değer kaybetti. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda da benzer bir tablo ortaya çıktı. Bakır yüzde 0,24, çinko yüzde 1,14, kurşun yüzde 0,59, nikel yüzde 1,03 ve kalay yüzde 0,94 geriledi.