Çin’den gelen rakamlar piyasayı karıştırdı: Fiyatlarda sert hareket

ÇİN'DEN 5,91 MİLYON TONLUK İHRACAT

Çin gümrük idaresinin yayımladığı veriler, ülkenin alüminyum ihracatındaki artışı gözler önüne serdi. Buna göre Çin'in işlenmemiş alüminyum ve alüminyum ürünleri ihracatı, 2026 yılının ocak-ekim döneminde 5,91 milyon tona yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde bu miktar 5,02 milyon ton seviyesindeydi. Veriler, birincil alüminyumun yanı sıra alaşımları ve yarı mamul alüminyum ürünlerini de kapsıyor.

Dünyanın hem en büyük alüminyum üreticisi hem de tüketicisi konumundaki Çin'in ihracatını artırması, küresel arz dengesine ilişkin hesapları da değiştirdi. Piyasaya daha fazla ürün girebileceği beklentisi, fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı.