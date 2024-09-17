Emeklilikte avantaj kapısı! 3 ay içinde bunu yapan yüzde 37 daha fazla emekli maaşı alacak

17 Eylül 2024 12:02 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 12:48

Emekli maaşı hesaplama sistemi değişiyor. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilik dilekçesi verecekleri uyardı. Karakaş, beklenen enflasyon verileri çerçevesinde yapılan hesaplama ile hangi tarihte emekli olmanın daha avantajlı olduğunu açıkladı. 2024 ve 2025 yıllarının kıyaslamasını yapan uzman 3 ay içinde emeklilik dilekçesi verenlerin 2025 yılına oranla yüzde 31 ile yüzde 37 arasında daha fazla maaş alacak. İşte avantajlı emekli olmanın yolları

Emekli olmak için dilekçe verecekler yüksek emekli maaşı​ almaya hak kazanmanın yollarını arıyor. Emeklilik​ dilekçesinin verilme tarihi de bağlanacak ilk aylığın tutarı açısında büyük önem taşıyor. Dilekçeyi 1 Ocak 2025 tarihinden sonra verenler 2024​ yılında emekli aylıklarına yapılan zamlardan yararlanamayacaklar. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş​, emeklilik dilekçesi verecekleri uyardı. Karakaş, beklenen enflasyon verileri ile yapılan hesaplamaya göre 2025'te emekli olan birine 2024 yılına oranla yüzde 30 daha az emekli maaşı alacağını açıkladı.

GÜNCELLEME KATSAYISI NEDİR?

Güncelleme katsayısı ise her yılın Aralık ayına göre TÜİK tarafından açıklanan tüketici enflasyonu tamamı ile büyüme hızının yüzde 30'unun toplamına (1) tam sayısının ilâve edilmesi sonucunda bulunan değerdir.

Emeklilik dilekçesinin verildiği tarihteki güncelleme katsayısı ömür boyu alınan emekli aylığı miktarını önemli ölçüde etkileyecek. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilik dilekçesi verecekleri uyardı.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ 2024'TE Mİ 2025'TE Mİ VERİLMELİ ?

Sosyal Güvenlik Başuzmanı Karakaş "2024'te emekli olacaklar 2025'e oranla yüzde 31 ile yüzde 37 arasında daha fazla maaş alacak" alacak diyerek şu açıklamalarda bulundu.

"2024 yılında emekli olmak 2025 yılına göre son derece avantajlı. Henüz eylül, ekim, kasım, aralık olmak üzere 4 aylık enflasyon verileri netleşmedi. Enflasyon beklentileri OVP ile yüzde 41,5 olarak güncellendi. Bu oran yüzde 42, 45 veya 46 olsa da her halükarda 2024 yılında emekli olanlar 2025 yılında emekli olanlara göre en az yüzde 30'un üzerinde daha yüksek maaş alacak.

YÜZDE 37 DAHA FAZLA EMEKLİ MAAŞI ALINACAK

Değişik senaryolar üzerinden yapmış olduğum hesaplamalarda farkın en az yüzde 31,8 ile yüzde 37 arasında değişeceğini söyleyebiliriz. Aynı dönemlerde aynı sürelerde çalışmış ve aynı prime esas kazanç üzerinden SGK'ye bildirim yapmış olan bir SSK'lı veya bir BAĞ-KUR'lu, Aralık 2024 yılı değil de 1 Ocak 2025 tarihinde emekli olduğu zaman maaşının yüzde 30 daha düşük olması kabul edilemez bir fark."

BU SENEKİ ORAN EN YÜKSEK ENFLASYON ORANI

2024 yılı konuşan İsa Karakaş ayrıca bu seneki oranların daha yüksek olduğuna dikkati çeken Karakaş, bu oranın Türkiye tarihindeki en yüksek oran olduğunu vurguladı. Ancak uzman, oluşan oranların sigorta primine esas kazançlara, sigorta prim gün sayısına ve çalışılan döneme göre kişiden kişiye farklılıklar gösterebileceğini ifade etti.

EMEKLİLİKTE YIĞILMA RİSKİ İÇİN DÜZENLEME

Bu farkın farkında olan birçok kişi, 2024 yılı bitmeden emeklilik dilekçesi vermeye hazırlanıyor.

Bu da SGK emeklilik dilekçesi yığılmasına yol açabilir. Bu yığılma, hem prim kaybı hem de artan maaş ödemeleri açısından SGK için risk taşıdığından kaynaklı hükümet harekete geçti. Ekonomi yönetimi, bu sorunun çözümüne yönelik yeni bir formül üzerinde çalışıyor.

Yeni düzenleme ile maaş bağlama esaslarını düzenleyen hükümlerinde yapılacak değişiklikle, hak ettiği halde emekli olmayanların emekli aylıklarında kayıp yaşanmayacak. Emeklilik hakkı kazananların önümüzdeki yıllarda maaşları düşmeyecek.