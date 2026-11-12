Emekliye 2027 zammında 31.000 TL formülü: Kuruşu kuruşuna masadaki yeni maaş tablosu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü çalışmalarda, ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için öngörülen yüzde 10'luk enflasyon artışının üzerine eklenecek refah payı ve seyyanen destek alternatifleri etki analizleriyle değerlendiriliyor.

İşte mevcut maaş dilimlerine göre (yüzde 10 enflasyon artışının üzerine bileşik olarak 5, 10 ve 15 puanlık refah payı eklendiğinde) ortaya çıkan güncel tablo: