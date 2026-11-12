Çözen Kazanır

Emekliye 2027 zammında 31.000 TL formülü: Kuruşu kuruşuna masadaki yeni maaş tablosu

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 10:50
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
1
Emekliye 2027 zammında 31.000 TL formülü: Kuruşu kuruşuna masadaki yeni maaş tablosu

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ankara'dan geleceklere çevrilirken, 2027 Ocak dönemi için hazırlanan zam senaryoları netleşmeye başladı. 

Enflasyon farkının yanı sıra refah payı ve kademeli seyyanen artış formüllerinin masada olduğu çalışmalarda, mevcut en düşük emekli maaşının 30-35 bin TL bandına çekilmesi hedefleniyor. 

Emekli maaşlarında yüzde 10'luk beklenen enflasyon artışına ek olarak 5, 10 ve 15 puanlık refah payı seçeneklerinin uygulandığı senaryoda, 30 bin TL'den 60 bin TL'ye kadar tüm maaşların ulaşacağı yeni rakamlar da kuruşu kuruşuna hesaplandı.

 

2
Emekliye 2027 zammında 31.000 TL formülü: Kuruşu kuruşuna masadaki yeni maaş tablosu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü çalışmalarda, ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için öngörülen yüzde 10'luk enflasyon artışının üzerine eklenecek refah payı ve seyyanen destek alternatifleri etki analizleriyle değerlendiriliyor. 

İşte mevcut maaş dilimlerine göre (yüzde 10 enflasyon artışının üzerine bileşik olarak 5, 10 ve 15 puanlık refah payı eklendiğinde) ortaya çıkan güncel tablo:

 

3
Emekliye 2027 zammında 31.000 TL formülü: Kuruşu kuruşuna masadaki yeni maaş tablosu

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI VE TABAN SENARYOLARI

  • Mevcut Taban Maaş: 23.552 TL
  • %10 Enflasyon Artışı İle: 25.907,20 TL
  • %10 Enflasyon + 5.000 TL Seyyanen Destek: 30.907,20 TL
  • Hedeflenen Taban Maaş Bandı: 30.000 TL – 35.000 TL

 

4
Emekliye 2027 zammında 31.000 TL formülü: Kuruşu kuruşuna masadaki yeni maaş tablosu

Maaş Basamaklarına Göre 2027 Ocak Zam Senaryoları

30.000 TL Maaş Alan Emekli

  • %10 Enflasyon Artışı: 33.000 TL
  • +5 Puan Refah Payı ile: 34.650 TL
  • +10 Puan Refah Payı ile: 36.300 TL
  • +15 Puan Refah Payı ile: 37.950 TL

 

5
Emekliye 2027 zammında 31.000 TL formülü: Kuruşu kuruşuna masadaki yeni maaş tablosu

35.000 TL Maaş Alan Emekli

  • %10 Enflasyon Artışı: 38.500 TL
  • +5 Puan Refah Payı ile: 40.425 TL
  • +10 Puan Refah Payı ile: 42.350 TL
  • +15 Puan Refah Payı ile: 44.275 TL

 

6
Emekliye 2027 zammında 31.000 TL formülü: Kuruşu kuruşuna masadaki yeni maaş tablosu

40.000 TL Maaş Alan Emekli

  • %10 Enflasyon Artışı: 44.000 TL
  • +5 Puan Refah Payı ile: 46.200 TL
  • +10 Puan Refah Payı ile: 48.400 TL
  • +15 Puan Refah Payı ile: 50.600 TL

 

7
Emekliye 2027 zammında 31.000 TL formülü: Kuruşu kuruşuna masadaki yeni maaş tablosu

45.000 TL Maaş Alan Emekli

  • %10 Enflasyon Artışı: 49.500 TL
  • +5 Puan Refah Payı ile: 51.975 TL
  • +10 Puan Refah Payı ile: 54.450 TL
  • +15 Puan Refah Payı ile: 56.925 TL

 

8
Emekliye 2027 zammında 31.000 TL formülü: Kuruşu kuruşuna masadaki yeni maaş tablosu

50.000 TL Maaş Alan Emekli

  • %10 Enflasyon Artışı: 55.000 TL
  • +5 Puan Refah Payı ile: 57.750 TL
  • +10 Puan Refah Payı ile: 60.500 TL
  • +15 Puan Refah Payı ile: 63.250 TL

 

9
Emekliye 2027 zammında 31.000 TL formülü: Kuruşu kuruşuna masadaki yeni maaş tablosu

55.000 TL Maaş Alan Emekli

  • %10 Enflasyon Artışı: 60.500 TL
  • +5 Puan Refah Payı ile: 63.525 TL
  • +10 Puan Refah Payı ile: 66.550 TL
  • +15 Puan Refah Payı ile: 69.575 TL

 

10
Emekliye 2027 zammında 31.000 TL formülü: Kuruşu kuruşuna masadaki yeni maaş tablosu

60.000 TL Maaş Alan Emekli

  • %10 Enflasyon Artışı: 66.000 TL
  • +5 Puan Refah Payı ile: 69.300 TL
  • +10 Puan Refah Payı ile: 72.600 TL
  • +15 Puan Refah Payı ile: 75.900 TL

 

11
Emekliye 2027 zammında 31.000 TL formülü: Kuruşu kuruşuna masadaki yeni maaş tablosu

PRİM GÜN SAYISINA GÖRE KADEME AYRIMI GELİYOR

Yeni düzenlemede en dikkat çeken detaylardan biri de herkese eşit artış yerine "prim adaleti" sisteminin kurulması. Buna göre; 3.600 gün ile en az primden emekli olanlar ile 7.000 gün ve üstü prim ödeyerek sisteme yüksek katkı sunan sigortalılar arasında kademeli bir seyyanen destek farkı gözetilmesi planlanıyor. Yapılacak artışlar doğrudan kök maaşlara yansıtılacağı için, taban maaşın altında kalan aylıklar için Hazine tamamlama desteği mekanizması da çalışmada korunuyor.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.