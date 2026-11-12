Emekliye 2027 zammında 31.000 TL formülü: Kuruşu kuruşuna masadaki yeni maaş tablosu

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İstanbul
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ankara'dan geleceklere çevrilirken, 2027 Ocak dönemi için hazırlanan zam senaryoları netleşmeye başladı.
Enflasyon farkının yanı sıra refah payı ve kademeli seyyanen artış formüllerinin masada olduğu çalışmalarda, mevcut en düşük emekli maaşının 30-35 bin TL bandına çekilmesi hedefleniyor.
Emekli maaşlarında yüzde 10'luk beklenen enflasyon artışına ek olarak 5, 10 ve 15 puanlık refah payı seçeneklerinin uygulandığı senaryoda, 30 bin TL'den 60 bin TL'ye kadar tüm maaşların ulaşacağı yeni rakamlar da kuruşu kuruşuna hesaplandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü çalışmalarda, ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için öngörülen yüzde 10'luk enflasyon artışının üzerine eklenecek refah payı ve seyyanen destek alternatifleri etki analizleriyle değerlendiriliyor.
İşte mevcut maaş dilimlerine göre (yüzde 10 enflasyon artışının üzerine bileşik olarak 5, 10 ve 15 puanlık refah payı eklendiğinde) ortaya çıkan güncel tablo:
30.000 TL Maaş Alan Emekli
35.000 TL Maaş Alan Emekli
40.000 TL Maaş Alan Emekli
45.000 TL Maaş Alan Emekli
50.000 TL Maaş Alan Emekli
55.000 TL Maaş Alan Emekli
60.000 TL Maaş Alan Emekli
Yeni düzenlemede en dikkat çeken detaylardan biri de herkese eşit artış yerine "prim adaleti" sisteminin kurulması. Buna göre; 3.600 gün ile en az primden emekli olanlar ile 7.000 gün ve üstü prim ödeyerek sisteme yüksek katkı sunan sigortalılar arasında kademeli bir seyyanen destek farkı gözetilmesi planlanıyor. Yapılacak artışlar doğrudan kök maaşlara yansıtılacağı için, taban maaşın altında kalan aylıklar için Hazine tamamlama desteği mekanizması da çalışmada korunuyor.